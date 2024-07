Muskulöser Paul Mescal ziert erstes "Gladiator II"-Poster!

"Gladiator II" wird von Fans des ersten Blockbusters mit Spannung erwartet. Um die Vorfreude ins Unermessliche steigen zu lassen, veröffentlicht Paramount Pictures, das zuständige Filmstudio, nun das erste Poster des Streifens auf Instagram. Darauf ist Hauptdarsteller Paul Mescal (28) zu sehen, wie er in der Arena kniet und sich die Hände mit Sand einreibt. Der Hottie trägt dabei die typische Rüstung eines römischen Gladiators, die den Blick auf seine durchtrainierten Arme freigibt. Wie das Poster verrät, wird der Film am 22. November in die Kinos kommen.

Mit dabei ist auch Pedro Pascal (49). Der "The Last of Us"-Darsteller sorgte vor Kurzem mit einem Schnappschuss vom Set für Aufregung. Er teilte ein Foto im Netz, auf dem Paul oberkörperfrei in der Maske saß. Der 28-Jährige grinste darauf etwas überrascht und präsentierte sein Sixpack in die Kamera. Für seine Rolle wurden dem Schauspieler einige Narben auf seinen Körper gemalt und er war in einen Wickelrock gekleidet.

Für Paul war der Film eine komplett neue Erfahrung. In der Vergangenheit hatte der Ire eher mit kleineren Indie-Produktionen auf sich aufmerksam gemacht. Für "Gladiator II" hatte er deshalb extra hart trainiert. "Ich wollte einfach groß und stark sein und wie jemand aussehen, der ein bisschen Schaden anrichten kann, wenn die Kacke am Dampfen ist", hatte er sich im Vanity Fair-Interview erinnert. Seinem Filmkollegen Pedro war das beinahe zu viel gewesen, hatte der 49-Jährige verraten: "Es ist brutal, Mann. Ich nenne ihn Ziegelmauer-Paul. Er ist so stark geworden. Ich würde mich lieber von einem Gebäude stürzen, als noch einmal gegen ihn kämpfen zu müssen."

Paul Mescal, Schauspieler

Pedro Pascal, Schauspieler

