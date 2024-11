Süß: Pia Tillmann und Zico Banach heiraten noch dieses Jahr

Pia Tillmann (38) und Zico Banach (33) verrieten, wann bei ihnen endlich die Hochzeitsglocken läuten! In einem Interview mit Vip beim Fame Fighting offenbarten die beiden, dass sie im Dezember 2024 heiraten werden. Diese Feier wird allerdings nicht die einzige sein. "Standesamt ist im Dezember tatsächlich, aber nächstes Jahr wird dann groß", erklärte Pia. Die TV-Stars können den großen Tag wohl kaum noch abwarten und bejahten die Frage, ob sie aufgeregt seien. "Natürlich bin ich aufgeregt, also guck mal diese wunderschöne Frau an! Natürlich bin ich aufgeregt, wenn ich diese Frau heirate", schwärmte der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat.

Das Promi-Paar genoss seinen freien Abend ohne Kinder, was Zico gleich weitere Zukunftspläne schmieden ließ. "Heute passt die Oma auf und vielleicht können wir uns freuen auf das 2. Baby", scherzte der 33-Jährige im Interview. Von diesen Plänen schien seine Verlobte noch nichts zu wissen, denn sie konterte überrascht: "Erst mal freuen wir uns auf eine Hochzeit und dann gucken wir mal, was Baby Nummer 2 sagt." Die Köln 50667-Schauspielerin gab außerdem noch Details zu ihrem Outfit preis: "Ich habe kein Kleid, tatsächlich. Ich habe einen Zweiteiler für die standesamtliche Hochzeit."

Die Turteltauben lernten sich bei den Dreharbeiten von Köln 50667 kennen und gaben im Juni 2022 ihre Beziehung bekannt. Am Ende desselben Jahres wagten sie den nächsten Schritt und zogen in Köln zusammen. Im März 2024 brachte Pia dann ihr erstes gemeinsames Kind, Pepe Moe, zur Welt, wodurch ihr Sohn Henry, der aus einer früheren Beziehung stammte, ein großer Bruder wurde. Erst im Juli machten dann süße Liebes-News die Runde: Das Paar hatte sich im Urlaub verlobt und nun steht ja die Hochzeit bereits vor der Tür.

Instagram / zicoriccardo Zico Banach und Pia Tillmann mit ihren Sprösslingen

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann mit Baby Pepe Moe

