Süßes Video: Pia Tillmann und Zico Banach sind verlobt!

Pia Tillmann (38) und Zico Banach (33) gehen den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung! Auf Instagram verkündet das Paar jetzt voller Stolz, dass es sich verlobt hat. Sowohl Pia als auch Zico veröffentlichen einen kurzen Clip auf der Social-Media-Plattform, in dem der ehemalige Bachelorette-Kandidat im Urlaub vor seiner großen Liebe auf die Knie geht. Dazu schreibt er gewohnt humorvoll: "Sie hat Nein gesagt – aber liebt den Ring." Im Video ist jedoch zu sehen, dass sich Pia total freut, nickt und ihrem Liebsten nach der Frage aller Fragen einen Kuss gibt.

Nicht nur die Eheleute in spe freuen sich total über die Verlobung – auch die Fans des Paares sind bei diesen Neuigkeiten so richtig aus dem Häuschen! In der Kommentarspalte gratulieren sie den beiden Influencern. "Wie süß! Herzlichen Glückwunsch euch", "Ich freue mich riesig für euch" oder auch "Ach, wie schön ist das bitte?! Gänsehaut am ganzen Körper... Herzlichen Glückwunsch euch beiden", heißt es beispielsweise in drei Kommentaren auf der Fotoplattform.

Mit der Verlobung krönen Pia und Zico ihre Liebe erneut: Erst im März durften die beiden ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Zu diesem Zeitpunkt verkündeten die beiden Turteltauben auf Social Media, dass sie fortan ein Familienmitglied mehr haben. "Auf dem Weg. Wenn ihr das hier seht, dann sind wir auf jeden Fall einer mehr. Ai ai ai", schrieb Pia im Netz. Daraufhin verrieten sie, dass ihr kleiner Sohnemann namens Pepe Moe das Licht der Welt erblickt hat.

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann mit Söhnchen Pepe

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann mit Baby Pepe Moe

