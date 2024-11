"Bauer sucht Frau"-Yannik (22) würde gerne früh Vater werden

Bei Bauer sucht Frau möchte Yannik die große Liebe finden. Mit seinen 22 Jahren ist der Milchviehbauer eigentlich noch relativ früh dran damit, die Lebenspartnerin zu finden – doch Yannik weiß schon, was er in seiner Zukunft sieht. "Ich bin zwar erst 22, aber mein Wunsch war es schon immer, früh Vater zu werden", erklärt er in der RTL-Sendung "Ralf, der Bauernreporter". Da macht es sich ja gut, dass er und seine auserwählte Dame, Michelle, einige romantische Momente erleben durften. Ab und zu sah es sogar schon so aus, als ob die gelernte Pflegerin gerne einen Kuss von dem Jungspund bekommen hätte. Doch Yannik gehört nicht zu den Übereiligen. "Das war mir ein bisschen zu früh. Erst mal richtig kennenlernen und nichts überstürzen. Einfach schauen, wie es sich entwickelt", meint er dazu.

Doch Michelles Charme ging an dem Bauern dennoch nicht verloren. Es gab vor allem eine Sache, die er äußerst attraktiv an Michelle fand: ihre Haare. "Ich finde es einfach total attraktiv – wilde, lockige Haare", gibt er in der Show weiter zu. Ralf, der Host der Sendung, gräbt natürlich auch in Yanniks vergangenem Liebesleben herum. Hatte der junge Bauer denn schon mal eine feste Beziehung? Tatsächlich schon! Seine Jugendliebe, mit der er vier, fünf Jahre zusammen gewesen ist, war seine einzige richtige Beziehung. Als die Dame damals allerdings für ihr Studium nach Köln gezogen ist, zerbrach die Beziehung alsbald. "Am Anfang haben wir es schon probiert, aber ich kann nicht jedes Wochenende nach Köln kommen", stellt Yannik fest.

Michelle könnte für den Milchviehhalter die Eine sein. Allerdings gibt es auch hier Bedenken für Yannik über die Zeit nach dem Ende der Sendung. Er gesteht seiner Hofdame: "Ich hab schon Interesse, dich noch mehr kennenzulernen. Aber das ist halt schwierig mit unseren Wohnorten." Denn Michelle kommt aus dem hohen Norden Deutschlands und Yannik wohnt im Schwabenland. Doch Michelle zeigt sich optimistisch: "Wenn man sich verliebt, natürlich würde ich dann auch umziehen."

Anzeige Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Michelle und Yannik

Anzeige Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Yannik und Michelle

Anzeige Anzeige