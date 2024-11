Christian Wolf denkt, sein Baby Nummer zwei wird ein Junge

Vor wenigen Stunden verkündeten Christian Wolf und Romina Palm (25) freudige Neuigkeiten: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Für den Influencer ist es schon das zweite Mal, dass er Papa wird. Der Fitness-Experte kann sein Glück kaum fassen – und hat sogar schon eine Vermutung, welches Geschlecht der kleine Sprössling haben wird. "Ich freue mich auch, dass Noah einen Halbbruder oder eine Halbschwester bekommt, mit der er hoffentlich viel spielen kann", schreibt er in seiner Instagram-Story und fügt hinzu: "Ich denke schon immer fast nur an Bruder, weil ich im Gespür habe, es wird ein Junge."

Das Model befindet sich aktuell in der zwölften Woche ihrer Schwangerschaft. Noch ein wenig früh, um das Geschlecht auf Ultraschallbildern zu erkennen. Für die beiden Social-Media-Stars ist es wohl aber auch ganz egal, ob sie einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen bekommen. Sie scheinen absolut bereit zu sein, gemeinsam Eltern zu werden. "Uns war es irgendwie schnell klar, auch wenn wir jetzt eher später damit geplant hätten. Aber wir sind beide superglücklich", bestätigt das der werdende Zweifachpapa.

Mit den Fotos eines niedlichen Babybauch-Shootings ließen die 25-Jährige und ihr Partner die Nachwuchs-Bombe auf Instagram platzen. Zu den romantischen Aufnahmen am Strand teilten sie noch Fotos von etlichen positiven Schwangerschaftstests, ersten Ultraschallaufnahmen und weiteren süßen Couple-Pics. "Ihr habt wahrscheinlich viele Fragen. Genau wie wir. Denn als wir vor wenigen Wochen erfahren haben, dass Romina ohne künstliche Befruchtung schwanger geworden ist, waren wir überwältigt", schrieben sie in dem Beitrag. Auf ihr "Küken", wie sie es liebevoll nennen, freue sich das Paar unglaublich – so wie auf das gemeinsame Leben als kleine Familie.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige