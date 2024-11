So weit ist Romina Palm schon in ihrer Schwangerschaft

Erst vor wenigen Stunden machten Romina Palm (25) und Christian Wolf publik, dass sie in freudiger Erwartung ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses sind. Noch ist der Bauchzwerg ganz klein: Das Model befindet sich aktuell in der zwölften Schwangerschaftswoche, wie Romina im Interview mit Gala verrät. Auf das Leben als Mama ist sie schon ganz gespannt. Ihr sei klar, dass man sich darauf wahrscheinlich nur begrenzt vorbereiten kann, aber die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin wolle sich "total darauf einlassen". "Ich bin voller Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt, der uns bevorsteht", erklärt sie.

Für die 25-Jährige steht fest: "Ich möchte unserem Kind Selbstbewusstsein, Empathie und Mut mit auf den Weg geben – und mich gleichzeitig dafür starkmachen, dass es den Weg gehen kann, den er oder sie sich wünscht", betont sie bestimmt. Romina freue sich schon auf die ganze Liebe, die sie empfinden und an ihren "neuen Wegbegleiter" geben kann. Außerdem hat die Mama in spe auch schon ganz genaue Vorstellungen von der Zeit mit ihrem Nachwuchs: "Ich stelle mir immer wieder unglaublich gern vor, wie wir beim Sonnenuntergang gemeinsam mit unserem Hund Baloo spazieren gehen oder Christian ihm oder ihr zum Einschlafen etwas vorliest."

Auch Papa Christian fiebert der kommenden Zeit mit seinem Baby schon entgegen. "Die Babytrage ist auf jeden Fall schon im Warenkorb", scherzt der Unternehmer im Gala-Interview und fügt hinzu: "Nein, im Ernst: Romina und ich haben das große Privileg, gemeinsam finanziell unabhängig zu sein – wodurch unserem Kind alle Wege und Möglichkeiten offenstehen." Gedanken mache er sich aber vor allem darum, was er und Romina zukünftig leisten können, um diesen Standard für sich und auch ihr Baby aufrechterhalten zu können – denn so wie jetzt auch, plane das Paar auch mit seinem Nachwuchs viel reisen zu können und gemeinsam "die Welt zu entdecken". Ihren Reisealltag wollen sie langfristig nicht gegen einen festen Wohnort eintauschen.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, November 2024

