Clea-Lacy Juhn ging es nach der Zwillingsgeburt "elend"

Clea-Lacy Juhn (33) geht offen mit ihren Gefühlen um. Nachdem die ehemalige Bachelor-Kandidatin im Juli ihre Zwillinge Mišah und Mika zur Welt gebracht hatte, kämpfte sie mit einigen Problemen. Auf Instagram offenbarte sie ihren Fans nun: "Mir ging es elend! Die Schmerzen nach dem Kaiserschnitt waren schrecklich bei mir. Zumal ich auch die zehn Wochen zuvor gelegen hatte und überhaupt keine Muskulatur hatte." Der Kreislauf der Influencerin habe sich nach dem Eingriff erst einmal normalisieren müssen. Nach etwa zwei Wochen habe sich Clea-Lacy dann wieder besser gefühlt.

Neben den körperlichen Beschwerden kam die 33-Jährige wohl auch mental an ihre Grenzen. Von ihrem Stimmungstief erzählte die Brünette schon vor wenigen Wochen auf Social Media. "Ich wusste erst nicht, was los ist, bis mir die Krankenschwester gesagt hat, dass es der Babyblues ist. Das hat mir dann geholfen, zu wissen, dass es nur vorübergehend ist", berichtete die Zwillingsmama. Noch schlimmer wurde die ganze Sache dadurch, dass die Kleinen am liebsten den ganzen Tag im Arm ihrer Mutter verbringen wollten: "Bei mir schlafen sie tief und fest. Sobald ich sie ablege, wird geschrien."

Nach der belastenden Zeit im Krankenhaus ist Clea-Lacy froh, mit ihren Söhnen zu Hause zu sein. Erst kürzlich teilte sie einen süßen Halloween-Schnappschuss der beiden im Netz. Obwohl sie noch zu klein sind, um in der Nachbarschaft Süßigkeiten einzusammeln, waren sie auf dem Bild zuckersüß verkleidet. Ein Spross trug ein oranges Kürbiskostüm, während der andere ein gelbes Monster darstellte.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihr Sohn im September 2024

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhns Zwillinge Mišah und Mika

