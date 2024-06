Wow! Elizabeth Hurley posiert megalässig mit Sohn in Hamburg

Elizabeth Hurley (59) und ihr Sohn Damian Hurley (22) sind stets ein eingespieltes Team – das beweist das Mutter-Sohn-Duo jetzt wieder einmal. Am Dienstagabend besuchten die beiden eine Modenschau in Hamburg – und zwar in megalässigen Outfits: Die Schauspielerin wählte eine schwarze Skinny-Jeans, die sie mit einer dazu passenden Bomberjacke und silberfarbenen High Heels kombinierte. Ihr Nachwuchs zog wiederum in einem blauen Pullover mit einem mit Pailletten verzierten Dinosaurier und einer tief sitzenden Jeans alle Blicke auf sich. Nach diesem gemeinsamen Auftritt müssen die Fans aber nicht lange auf das Mutter-Sohn-Gespann verzichten: Am Donnerstag werden Elizabeth und Damian beim diesjährigen Germany's Next Topmodel-Finale Jurorin Heidi Klum (51) zur Seite stehen.

Dass die 59-Jährige und ihr Sohnemann nicht nur auf dem roten Teppich ein eingespieltes Team sind, bewiesen sie mit dem Streifen "Strictly Confidential": Damian führte bei diesem Projekt erstmals Regie, während seine berühmte Mama vor der Kamera stand – und für einige heiße Szenen sorgte. Das stieß bei den Fans jedoch auf Unmut, wofür Elizabeth kein Verständnis hatte. "Nun, es war ein sehr wichtiger Teil der Geschichte. [...] Es war Teil der Geschichte, es war nicht nur eine Sexszene, die zur Erheiterung eingebaut wurde", erklärte sie in einem Interview mit TooFab.

Obwohl Elizabeth und Damian eine enge Bindung zueinander pflegen, sorgten die beiden in der Vergangenheit schon für den einen oder anderen Aufreger: Wie der Promispross in einem Interview mit Tatler verriet, wurde seine Mutter beinahe seinetwegen verhaftet! Im Rahmen von Dreharbeiten zu einem seiner Kurzfilme brachte der 22-Jährige Elizabeth dazu, seinen Patenonkel Hugh Grant (63) mit einem falschen Dolch durch den Züricher Flughafen zu jagen. Die Polizisten vor Ort bekamen dies natürlich mit, doch das Trio konnte die Angelegenheit recht schnell aufklären.

Getty Images Elizabeth Hurley und Damian Hurley im Mai 2024

Getty Images Damian und Elizabeth Hurley im April 2024

