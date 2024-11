Aus nach zwei Minuten: Aleks Petrovic gewinnt Fame Fighting

Diese Wendung haben die Zuschauer wohl nicht erwartet. Bei Fame Fighting 2 standen sich Aleksandar Petrovic (33) und Chris Broy (35) im Ring gegenüber. Zunächst sah es so aus, als sei Chris überlegen: Während Aleks defensiv durch den Ring schlich, ging der Realitystar ungebändigt auf ihn los. Doch dann wendete sich das Blatt: Aleks traf Chris mehrere Male und konnte so den Kampf drehen. Nach nur 2:42 Minuten siegt der Freund von Vanessa Nwattu durch einen technischen Knockout!

Und wie erklärt sich Veranstalter Eugen Lopez, dass sich der Kampf so unerwartet gedreht hat? "Die beiden wiegen 100 Kilogramm, wenn einer trifft, dann schwankt man. [...] Am Ende hat Aleks mehr getroffen, deswegen hat er gewonnen", meinte der Profiboxer. Nach diesem schnellen Sieg war Aleks überglücklich. "Es fühlt sich echt geil an, zu gewinnen.", erklärte er und fügte fair hinzu: "Respekt an Chris. Er hat krass gekämpft, er hat krass abgenommen."

Für den gebürtigen Serben war dieser Sieg wohl besonders emotional. Im vergangenen Jahr wagte sich der 33-Jährige nämlich schon einmal in den Ring. Seinen damaligen Gegner Diogo Sangre (30) konnte er aber nicht bezwingen. Im Nachhinein vermutete Aleks sogar, dass Diogo bei dem Kampf unter Drogeneinfluss stand. Letzterer unterzog sich nach den Vorwürfen einem Drogentest, welcher negativ ausfiel.

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Star

ActionPress Diogo Sangre, Realitystar

