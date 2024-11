Mobbing wegen Aussehen: Ethan Slater belächelt seine Hater

Ethan Slater (32) ist aktuell mit Promo-Events für seinen neuen Film "Wicked" beschäftigt. Bei der Premiere am Samstag gab der Broadwaystar einen privaten Einblick in seine Vergangenheit. Er plauderte aus, dass er in seiner Kindheit häufig für seine Sommersprossen und roten Haare verspottet wurde. Anstatt sich darüber zu ärgern, belächelte der Partner von Ariana Grande (31) die fiesen Kommentare jedoch und merkte gegenüber Variety an: "Ich reiche euch die Hand und weiß, dass nur verletzte Menschen andere Menschen verletzen." Der Schauspieler war aber auch für einen Lacher zu haben und witzelte: "Ich hoffe jedoch, dass sie sich selbst akzeptieren können, wie sie sind und auch, dass ihnen vielleicht selbst ein roter Bart wächst!"

Ariana steht voll und ganz hinter ihrem Freund – besonders wenn es um fiese Anfeindungen geht. In einem Interview mit Vanity Fair machte die "Stuck With U"-Interpretin deutlich, dass sie die Kritik an ihrem Partner nicht nachvollziehen kann und betonte, wie liebevoll Ethan ist. "Es gibt niemanden auf der Welt, der ein größeres Herz hat", schwärmte sie und merkte an: "Niemand auf dieser Welt gibt sich mehr Mühe, um für die Menschen da zu sein, die er liebt und um die er sich sorgt."

Auch auf der aktuellen Promo-Tour ist Ethans Freundin Ariana mit von der Partie. Sie spielt eine der Hauptrollen in "Wicked". Das Paar lernte sich während der Dreharbeiten des Streifens kennen – und lieben. Zwar halten sich die beiden noch zurück, was öffentliche Liebesbekundungen anbelangt, aber jüngst gab es eine niedliche Überraschung für ihre Fans: In Sydney fand ein spontanes Meet and Greet statt, bei dem Ariana und Ethans Bewunderer ihren Idolen ganz nah sein durften.

Getty Images Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Ariana Grande, Cynthia Erivo, Marissa Bode und Ethan Slater, 2024

Backgrid /ActionPress Ariana Grande mit "Wicked"-Cast am Flughafen in Sydney, 2024

