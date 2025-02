Ariana Grande begrüßt Ethan mit Händedruck bei SAG Awards

Ariana Grande (31) und ihr Freund Ethan Slater (32) haben bei den diesjährigen Screen Actors Guild Awards für Aufsehen gesorgt. Beide gingen getrennt voneinander über den roten Teppich und begrüßten sich im Anschluss auf eine doch eher ungewöhnliche Weise: mit einem freundschaftlichen Handschlag. Die sehr förmliche Interaktion, die meist in beruflichen oder formellen Kontexten stattfindet, wird in neuen Aufnahmen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, gezeigt. Später am Abend schien sich die Stimmung jedoch zu ändern: Bei einem Dinner zeigten die beiden deutlich mehr Zuneigung, etwa als Ariana ihren Arm um Ethan legte, während sie gemeinsam durch die Menge gingen.

Das Paar, das sich während der Dreharbeiten zur Musical-Verfilmung Wicked kennengelernt hatte, ist Berichten zufolge seit Sommer 2023 zusammen. Ihre Beziehung hatte damals für ordentlich Wirbel gesorgt, da beide noch nicht offiziell von ihren Partnern geschieden waren. Insider hatten kurz vor dem Bekanntwerden der wilden Liebesgerüchte erste Hinweise zur Trennung von Ariana und Dalton Gomez (29) gegeben, während Ethan sich erst scheiden ließ, nachdem seine Ehefrau Lilly Jay ihr gemeinsames Kind zur Welt gebracht hatte.

Lilly äußerte sich einige Zeit später zu den Umständen. Sie sprach vor rund zwei Monaten in einem Artikel für The Cut völlig transparent über die schwierige Zeit der Trennung. Die Psychologin schilderte, wie sehr sie darunter litt, dass Ethan und Ariana während der Dreharbeiten von "Wicked" zueinanderfanden. "Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich mich scheiden lasse", schrieb die Akademikerin und betonte in diesem Kontext, wie sehr sie ihr altes Leben vermisse und die Schlagzeilen ihre Karriere erschweren.

Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025

Getty Images Lilly Jay und Ethan Slater im Juni 2018

