Ariana Grande und Ethan zeigen sich verliebt bei Award-Show

Bei den diesjährigen Critics' Choice Awards in Santa Monica am 7. Februar zogen Ariana Grande (31) und ihr neuer Partner Ethan Slater (32) die Blicke auf sich. Während des Events, das im Barker Hangar stattfand, zeigte sich das Paar auffallend vertraut! Ariana, die für ihre Rolle im Film Wicked in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" nominiert war, legte liebevoll eine Hand auf Ethans Bein und lehnte sich beim Sprechen nah zu ihm, wie ein Clip von Daily Mail zeigt. Ethan schien diese Momente ebenso zu genießen.

Die Beziehung der beiden erregte schon vorher Aufsehen, nicht zuletzt durch einen Witz von Moderatorin Chelsea Handler (49) zu Beginn der Show. Sie bezog sich auf Ethans Rolle als Munchkin Boq in "Wicked", indem sie Ariana scherzhaft als Partnerin eines "Munchkins" bezeichnete. Die Bemerkung erhielt beim anwesenden Publikum, darunter Stars wie Angelina Jolie (49) und Nicole Kidman (57), nur verhaltenen Applaus. Ariana und Ethan, die sich während des Drehs zu "Wicked" nähergekommen waren, ließen sich davon jedoch nicht stören und genossen das Event weiterhin.

Die Musikerin und der Darsteller sind ein Duo, das nicht nur vor der Kamera, sondern auch privat für Schlagzeilen sorgt. Wie ein Insider gegenüber Life & Style ausplauderte, sollen die Turteltauben sogar schon den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung planen. Die Quelle behauptete: "Ariana ist unsterblich verliebt und möchte Ethan unbedingt heiraten. Es ist nur eine Frage des richtigen Timings." Die Fans dürfen gespannt sein, ob die Liebesgeschichte dieses Traumpaares abseits des Rampenlichts genauso märchenhaft weitergeht wie auf der Leinwand.

ActionPress, John Lamparski/Getty Images Collage: Ariana Grande und Ethan Slater

Getty Images Die "Wicked"-Darsteller bei der Premiere in Sydney, November 2024

