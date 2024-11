Ariana Grande und Ethan überraschen Fans mit Meet-and-Greet

Ariana Grande (31) und ihr Freund Ethan Slater (32) haben die Fans von "Wicked" mit einem spontanen Meet-and-Greet in Sydney überrascht. Am Sonntag erschienen die Sängerin und der Schauspieler vor begeisterten Anhängern, machten Fotos mit ihnen und beglückten sie mit Autogrammen. Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, zog die "The Boy is Mine"-Interpretin dabei alle Blicke auf sich, als sie in einem märchenhaften rosafarbenen Kleid auftrat, das an ihre Rolle als Glinda in der kommenden Filmadaption des Musicals erinnerte. Das bezaubernde Kleid bestand aus einem korsettierten Oberteil mit funkelnden Verzierungen und bauschigen Ärmeln aus schimmerndem Stoff. Ethan, der ebenfalls in "Wicked" mitspielt, zeigte sich in einem eleganten schwarzen Anzug.

Ariana und Ethan lernten sich bei der Zusammenarbeit an "Wicked" kennen und lieben. Ihre Beziehung halten sie jedoch aus der Öffentlichkeit heraus. Zuletzt machte der Musical-Darsteller aber eine Ausnahme und berichtete in einem Interview von seiner Partnerin. "Ari ist Ari, und sie ist unglaublich. Sie ist eine Komikerin mit einer verrückten Stimme, die alles kann. Meine unvoreingenommene Meinung ist, dass sie eine der besten Komikerinnen ist, die seit Langem in einem Film mitgespielt haben", schwärmte er gegenüber GQ. In seinen Augen sei Ariana "ein Genie".

Für Ariana geht mit der Verfilmung von "Wicked" und ihrer Rolle als Glinda ein Traum in Erfüllung. Schon im Jahr 2011 schwärmte die Songwriterin von dem Broadway-Musical und erwähnte, wie gerne sie die wunderschöne Anführerin verkörpern würde. "Ich habe es geliebt, 'Wicked' noch einmal zu sehen ... erstaunliche Produktion! Mir wurde wieder bewusst, wie sehr ich irgendwann in meinem Leben Glinda spielen möchte! Meine Traumrolle!", lautet der frühere Social-Media-Beitrag. Neben Ariana durften sich unter anderem Cynthia Erivo (37) als Elphaba, Ethan als Boq oder auch Bridgerton-Star Jonathan Bailey (36) als Fiyero Tigelaar über eine Rolle in der Verfilmung freuen.

Getty Images Die "Wicked"-Darsteller bei der Premiere in Sydney

ActionPress / Backgrid Ariana Grande bei der "Wicked"-Premiere in Sydney, Australien

