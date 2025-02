Ariana Grande leidet unter ständiger Kritik und Gerüchten

Ariana Grande (31) spricht offen über die Belastungen, die das Leben im Rampenlicht mit sich bringt. In einem Interview mit dem Magazin The Hollywood Reporter erklärte die Grammy-Gewinnerin, wie schwierig es sei, mit den ständigen Gerüchten umzugehen, die ihre Beziehungen und ihr Privatleben betreffen. "Es wird nie schmerzfrei sein", sagte die Sängerin. Nach ihrer Trennung von Dalton Gomez (29) wurde ihre Beziehung zu ihrem Wicked-Co-Star Ethan Slater (32) im Juli 2023 öffentlich bekannt. Damals sorgte vor allem die zeitliche Nähe zwischen den separaten Scheidungen der beiden für Diskussionen. Trotz der Kritik betonte Ariana, dass sie sich bemühe, sich und ihre Kunst zu schützen, um nicht den Spaß an ihrer Arbeit zu verlieren.

Die Beziehung der beiden Schauspieler wurde kurz nach Arianas Trennung von Dalton publik, mit dem sie Anfang 2023 nach zwei Jahren Ehe Schluss gemacht hatte. Ethan, der ebenfalls inmitten einer Scheidung von Lilly Jay steckte, sah sich ebenfalls Vorwürfen und kritischen Spekulationen über ihre Verbindung ausgesetzt. Ein Familienfreund hatte im September 2023 gegenüber dem Magazin People klargestellt, dass beide erst nach ihren jeweiligen Trennungen zueinander gefunden hätten. Im November 2024 machten Ariana und Ethan ihre Beziehung auf Instagram offiziell und zeigten sich seitdem vermehrt gemeinsam bei öffentlichen Veranstaltungen rund um ihr Filmprojekt.

Neben den Herausforderungen ihres Privatlebens fand Ariana vor allem Trost in ihrer Schauspielkarriere. Sie betonte im Interview, dass sie sich bei ihrer Arbeit an "Wicked" mehr denn je als sie selbst fühle. "Irgendwann hat man diese [Popstar-]Figur satt, weil es nur eine Figur ist", fügte sie hinzu. Die Arbeit an diesem Musical-Film scheint für sie eine willkommene Chance zu sein, sich als Künstlerin neu zu definieren und sich von ihrem Image als Megastar zu lösen. Privat schätzt sie die Unterstützung ihres Partners Ethan, der in ähnlicher Weise mit der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit umgeht, da beide die Balance zwischen beruflicher Hingabe und privatem Wohlbefinden finden möchten.

Getty Images Ethan Slater mit seiner Ex Lilly Jay, Juni 2018

ActionPress / Backgrid Ethan Slater und Ariana Grande bei den National Board of Review Awards in New York

