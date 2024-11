Pierce Brosnan beeindruckt in Rolle als gealterter Veteran

Pierce Brosnan hat jetzt angekündigt, dass sein neuester Film "The Last Rifleman" nun auf Prime Video gestreamt werden kann. Der Schauspieler verkündete mit einem Clip auf Instagram die Online-Veröffentlichung des Dramas, nachdem es im November 2023 erstmals auf Sky Cinema zu sehen war. In dem Film verwandelt sich der 71-Jährige komplett und schlüpft in die Rolle des Kriegsveteranen Artie Crawford, der anlässlich des 75. Jahrestages der D-Day-Landungen aus seinem Pflegeheim ausreißt, um nach Frankreich zu reisen.

Der Film zeigt Pierce in einer völlig neuen Rolle: Mit aufwendigem Make-up, Prothesen und schütterem Haar ist er kaum wiederzuerkennen, wie Hello! berichtet. Die Verwandlung beeindruckte nicht nur die Zuschauer, sondern auch Kollegen wie Stephen Baldwin (58), der einen Kommentar zum Clip auf Instagram schrieb: "Sie sind einzigartig, Sir. Gott segne Sie!" Fans äußerten sich begeistert: "Ein brillantes Werk", schrieb einer, während ein anderer hinzufügte: "So gut... Ich habe geweint!"

Pierce, der seit über 20 Jahren mit seiner Frau Keely (61) verheiratet ist, sprach kürzlich mit ScreenRant über seine Rolle und die Herausforderungen der Verwandlung: "Ich bin näher an diesem Alter als je zuvor. Manchmal ist also kein Schauspiel nötig!" Er freute sich auch über die Zusammenarbeit mit John Amos, für den "The Last Rifleman" das letzte Projekt vor seinem Tod im August 2024 war. "Wir hatten die wunderbarsten Tage miteinander", erinnerte sich Pierce. Mit dabei waren auch ihre Familien, was die Dreharbeiten wohl zu einem besonderen Erlebnis machte.

Getty Images Stephen Baldwin, Schauspieler

Getty Images John Amos im Jahr 2014

