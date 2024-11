Rausgeschmissen: So kam es zu Pietro Lombardis DSDS-Ende

Pietro Lombardi (32) ist kein Teil der DSDS-Jury mehr. Seit Anfang November wurde über sein Show-Aus spekuliert – nach dem großen Finale am Wochenende ist es offiziell. "Danke für eine tolle Reise, DSDS. Ich hab das mit Herzblut gemacht", verkündet der 32-Jährige versöhnlich auf Instagram, macht jedoch auch deutlich: "Was mich ein bisschen enttäuscht hat, war einfach die Art und Weise, wie man mit mir umgegangen ist. Hätte ich mir anders gewünscht." Was genau vorgefallen ist und wie es für Pietro weitergeht, erfahrt ihr im Promiflash-Video.

