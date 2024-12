Ridley Scott wollte Timothée Chalamet für "Gladiator 2"

Timothée Chalamet (28) hätte beinahe die Hauptrolle des Lucius in Ridley Scotts (87) neuem Film "Gladiator 2" übernommen. Laut Filmstars.de hatte der Regisseur den "Dune"-Star ursprünglich für die Rolle vorgesehen, bevor sie an Paul Mescal (28) ging. Neben Timothée hatte Ridley auch Miles Teller (37) – aus "Top Gun: Maverick" bekannt – für die Rolle im Sinn. Warum letztendlich weder Timothée noch Miles die Rolle übernahmen, ist nicht bekannt.

Seit rund zwei Wochen läuft die Fortsetzung des preisgekrönten Blockbusters aus dem Jahr 2000 erfolgreich in den Kinos – doch die Reaktionen von Fans und Kritikern sind bisher durchwachsen. Obwohl Paul, der für seine Rolle in "Aftersun" 2023 eine Oscar-Nominierung erhielt, in "Gladiator 2" ein überzeugendes Schauspiel liefert, lässt das Schicksal seiner Figur viele Zuschauer eher kalt.

Ridley sei auf Paul durch die Miniserie "Normal People" aufmerksam geworden, in der der Ire einen jungen Mann in einer komplizierten Beziehung porträtiert. "Ich bin eher zufällig auf 'Normal People' gestoßen", sagte der 86-jährige Regisseur in einem Interview mit IndieWire. "Das war eigentlich nicht so mein Ding, aber ich habe zwei Folgen gesehen und fand sowohl den Typen als auch das Mädchen toll. Dann habe ich acht Stunden durchgeschaut." Auch die Co-Präsidenten von Paramount, Daria Cercek und Michael Ireland, seien begeistert von Pauls Talent gewesen, nachdem sie ihn in einer Bühnenproduktion von Tennessee Williams' "Endstation Sehnsucht" gesehen hatten. Diese persönlichen Eindrücke überzeugten letztlich alle davon, dass Paul die ideale Besetzung für Lucius ist.

