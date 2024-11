So cool feierte Khloé Kardashian Dreams achten Geburtstag

Khloé Kardashian (40) plant häufig ausgefallene Partys für ihre Kinder. Doch auch den achten Geburtstag ihrer Nichte Dream (8) veranstaltete die TV-Bekanntheit. Wie Fotos auf Instagram zeigen, fand die Fußball-Mottoparty in ihrem weitläufigen Garten in Hidden Hills statt. Umgeben von seinen Cousins und Cousinen, darunter Khloés Kinder True (6) und Tatum (2), verbrachte der Promi-Spross einen unvergesslichen Tag voller Spiel, Spaß und Überraschungen. Ein besonderes Highlight war die mehrstöckige Torte, dekoriert mit Fußballmotiven, die für leuchtende Augen bei dem Geburtstagskind und seinen Gästen sorgte.

Bei aller Freude fällt den Fans der berühmten Großfamilie eine Sache negativ auf: Dreams Eltern, Robert Kardashian (37) und Angela Renée White, auch bekannt als Blac Chyna (36), sind auf keinem der Bilder zu sehen. "Wo ist Rob? Ist er überhaupt in ihr Leben involviert?", wunderte sich ein User. Ein anderer Follower schrieb: "War ihre Mutter gar nicht eingeladen?" Die "Cash Only"-Interpretin scheint zwar nicht bei Dreams Feier dabei gewesen zu sein, doch sie widmete ihrem Nachwuchs rührende Worte im Netz. "Alles Gute zum achten Geburtstag an das schönste, klügste und lustigste Mädchen der Welt", hieß es in ihrem Post.

Nach der Trennung von Rob zerstritt sich Angela mit den Keeping Up with the Kardashians-Stars. Doch im Gespräch mit TMZ erklärte das Model im vergangenen Jahr: "Auf beiden Seiten ist alles gut, schließlich sind wir alle eine Familie. Robert und ich geben unser Bestes als Eltern und wir machen das mit Liebe und Positivität." Auch damals bekamen die Ex-Partner Unterstützung von Khloé. "Man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, und ich bin froh, dass Dream ein riesiges Dorf voller Liebe hat", stellte die 36-Jährige klar.

Instagram / blacchyna Dream Kardashian mit ihrer Mutter Blac Chyna

Instagram / krisjenner Robert Kardashian mit seiner Tochter Dream

