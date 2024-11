Yasin war überfordert von Ex Alicia bei "Love Island VIP"

In der aktuellen Folge von "Love Island VIP" musste Yasin Mohamed (33) ordentlich schlucken: Seine Ex-Freundin Alicia Costa Pinhero kam als Granate in die Villa. In seiner Instagram-Story gibt der Ex on the Beach-Star zu, dass er damit gar nicht gerechnet habe. "Ich war maßlos überfordert. Ich war durch die ganzen Tage vorher schon vorbelastet. Ich kann das Gefühl schwer beschreiben... es hat sich so angefühlt, als würde ich den Boden unter den Füßen verlieren. Es war zu emotional für mich", erzählt Yasin.

Im Jahr 2021 hatten Yasin und seine Ex Alicia an Temptation Island teilgenommen, doch die Beziehung bestand den Treuetest nicht und die Influencerin trennte sich. Noch immer scheint Yasin das zu belasten: "Ich kenne Alicia schon seit über 13 Jahren und das, was wir hatten, geht weit über Reality-TV hinaus. Uns verbinden ganz andere Dinge, was die meisten sich vorstellen können. Ich war einfach überfordert [...]. Das hatte für mich nichts mehr mit Unterhaltung oder TV zu tun", betont der Kampf der Realitystars-Teilnehmer.

Alicia ist aber nicht die erste Ex von Yasin, die bei "Love Island VIP" in die Villa eingezogen ist. Auch Yeliz Koc (31) und Aurelia Lamprecht leben mit dem Basketballer unter einem Dach. Bereits in einem früheren Q&A auf Instagram gab Yasin zu, dass er während der Aufzeichnung "nicht nur einmal" das Bedürfnis hatte, abzubrechen und die Show zu verlassen.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / ITV Studios Germany Alicia Costa Pinheiro, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige