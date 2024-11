Yasin Mohamed wollte "Love Island VIP" mehrmals abbrechen

Bei "Love Island VIP" zeigt sich Yasin Mohamed (33) von einer ganz neuen Seite: In der Show ist er erfrischend emotional und hat mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Auch mit den Frauen will es, anders als in anderen Formaten, nicht so wirklich klappen. In einer Fragerunde auf Instagram gibt der Reality-TV-Star offen zu, dass er "nicht nur einmal" das Bedürfnis hatte, einfach alles hinzuschmeißen und die Villa zu verlassen.

Die Zeit jetzt Revue passieren zu lassen, fällt dem 33-Jährigen schwer. Er verrät, dass es ihm "unangenehm" sei, sich auf einmal so traurig im Fernsehen zu sehen. "Ihr kennt mich ja, wie ich sonst so im TV bin. Aber vielleicht auch mal gut zu sehen, dass halt nicht immer alles so 'geil' und 'easy' läuft für mich", erklärt er weiter. Der neue Yasin scheint bei seinen Fans nun besser anzukommen als bei den Frauen in der Villa. "Es ist so toll, dass du dich so reflektierst und Verantwortung für dein Handeln übernimmst", lobt ihn ein Follower.

Nachdem Yasin in der Show eine Abfuhr nach der anderen erhält, beurteilt er sein Verhalten gegenüber Dating-Partnerinnen in der Vergangenheit als kritisch und entschuldigt sich auch bei Aurelia. Der Münchner gibt zu, gutmütige Frauen aufgrund von eigenen Ego-Problemen ausgenutzt zu haben und einige mentale Baustellen zu haben, an denen er arbeiten müsse. Während er sich öffentlich als geläutert zeigt, nehmen ihm nicht alle Zuschauer seine neue Schiene ab: "Yasin sagt in jeder zweiten Show, dass er jetzt wirklich die einzig wahre Liebe sucht. Mit Ü30 wird so ein Verhalten halt auch langsam traurig. Er kann sich schon mal dran gewöhnen, dass Frauen in den Shows einen Bogen um ihn machen", kommentierte eine Person auf dem Social-Media-Profil von Love Island.

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidat Yasin Mohamed

