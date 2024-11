Alec und Hilaria Baldwin strahlen mit Kids bei Filmpremiere

Hollywoodstar Alec Baldwin (66) und seine Ehefrau Hilaria Baldwin (40) entzücken ihre Fans mit einem niedlichen Auftritt. Gemeinsam mit sechs ihrer Kinder posieren sie bei der Premiere von "Spellbound" auf dem roten Teppich. Alec trägt dabei seine Tochter María auf dem Arm, während die Unternehmerin mit Eduardo (4) kuschelt. Zwischen ihnen stehen vier weitere Baldwin-Sprösslinge, Carmen (11), Romeo (6), Leonardo (8) und Rafael (9). Die kleine Ilaria (2) und die älteste Tochter des "Pearl Harbor"-Darstellers, Ireland Baldwin (29), sind bei dem Familienausflug nicht dabei.

Kürzlich sorgten die Baldwins schon einmal für Aufmerksamkeit, als sie an Halloween auf Instagram Familienfotos teilten, auf denen sie allesamt in "Wo ist Waldo?"-Kostümen zu sehen waren. Genau wie die Figur aus den Wimmelbüchern trugen sie rot-weiß-gestreifte Ringelshirts und Mützen. Blaue Hosen und übergroße Gehstöcke machten die Looks perfekt. Mit ihren lustigen Posen begeisterte die Großfamilie ihre Follower. "Happy Halloween von den Bald-Waldos an euch!", schrieb Hilaria unter dem Post.

Dem achtfachen Familienvater steht eine spannende Zeit bevor. In wenigen Tagen feiert sein Film "Rust" beim Camerimage-Filmfestival in Polen Premiere. Der Streifen ist aus einem traurigen Grund schon vor seiner Uraufführung weltberühmt. Bei den Dreharbeiten verstarb die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) durch eine Schusswunde. Laut Deadline war es der Wunsch der Filmschaffenden, dass ihr Werk bei dem polnischen Filmfestival gezeigt wird, denn dort werde die Arbeit der Kameraleute besonders wertgeschätzt.

Instagram / hilariabaldwin Alec Baldwin, Hilaria und ihre Kids posieren als "Wo ist Walter?"

Getty Images Halyna Hutchins, Kamerafrau

