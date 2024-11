Dwayne "The Rock" Johnson urinierte am Set in seine Flasche

Dwayne "The Rock" Johnson (52) befindet sich derzeit auf Promo-Tour für seinen neuen Weihnachtsfilm "Red One – Alarmstufe Weihnachten". In diesem Rahmen plaudert er vollkommen offen über seine Angewohnheiten am Set. So äußert er sich auch zu dem kursierenden Gerücht, dass er während der Dreharbeiten zu seinem neuesten Projekt hin und wieder in Flaschen uriniert haben soll, um Zeit zu sparen. Gegenüber GQ bestätigt der Schauspieler: "Ich pinkle in eine Flasche [während der Arbeit]. Ja, das kommt vor."

Schon in der Vergangenheit gab der Unternehmer zu, dass er sich gerne in Flaschen entleert – nicht nur am Set! So erklärte er bereits 2021 gegenüber Esquire, dass er dies vor allem im Fitnessstudio mache: "Normalerweise haben die Fitnessstudios, in denen ich trainiere, keine Toilette [...]. Sie sind einfach heiß, verschwitzt und schmutzig." Um jedoch hydriert zu bleiben, holt er während jedes Trainings zu diesem Zweck seine Wasserflasche heraus, die er laut seiner Aussage sowieso nicht mehr gebraucht habe.

Wie sich herausstellt, ist "The Rock" nicht nur bezüglich seiner körperlichen Bedürfnisse recht locker drauf, sondern auch hinsichtlich seines Miteinanders bei Dreharbeiten. Bei der Weltpremiere von "Red One – Alarmstufe Weihnachten" verriet der 52-Jährige gegenüber People, dass es ihm bei der Zusammenarbeit mit seinem Co-Star Chris Evans (43) schwerfiel, ernst zu bleiben: "Ich bin berüchtigt dafür, Takes zu ruinieren, weil ich lache."

MEGA Dwayne Johnson in Santa Monica, August 2021

Getty Images Dwayne Johnson und Chris Evans, November 2024

