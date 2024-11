Gil Ofarim entschuldigt sich für den Antisemitismus-Skandal

Vergangenes Jahr hatte Gil Ofarim (42) im Zuge seines Antisemitismus-Skandals für viel Wirbel gesorgt. Nun bezieht der Sänger auf seinem Instagram-Profil erstmals Stellung zu den Geschehnissen und entschuldigt sich. Mit "Guten Tag zusammen und Shalom" beginnt er sein langes Statement. "Ich habe mehrfach versucht, dieses Video hier aufzunehmen und glaubt mir, es ist nicht so leicht", fährt er fort. Die Aufnahme des Clips sei ihm schwergefallen, daher habe er sich Notizen gemacht, erklärt Gil. "Ich möchte sagen, dass ich mich lange und intensiv mit den Vorwürfen auseinandergesetzt habe. Die Zweifel und Kritiken, die immer wieder auf mich zugekommen sind, nehme ich sehr ernst. Ich übernehme die Verantwortung dafür, was ich tat, über das Juristische hinaus und in jeder Hinsicht. Dinge, die ich bereue und für die ich mich schäme und für die ich auch büße", äußert er sich.

Jetzt möchte Gil versuchen, das Vertrauen seiner Fans zurückzugewinnen: "Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Aber ich möchte den Versuch unternehmen, euch und mein Leben wieder zurückzugewinnen. Nein, ich will nicht einen Neustart, denn ein Neustart würde ein Zurücksetzen, eine Annullierung dessen, was geschehen ist, bedeuten – was weder möglich noch von mir gewollt ist." In Zukunft möchte sich Gil wieder auf seine Musik fokussieren, um das Geschehene "auszudrücken, aufzuarbeiten und zu heilen". Er betont: "Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient."

Im vergangenen Jahr hatte Gil vor Gericht eingeräumt, dass seine Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter nicht der Wahrheit entsprachen. Das Verfahren wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung wurde daraufhin eingestellt. Als Wiedergutmachung zahlte er jeweils 5000 Euro an die Jüdische Gemeinde zu Leipzig und das Haus der Wannsee-Konferenz. Nach diesem Skandal zog sich der Musiker aus der Öffentlichkeit zurück, trat nicht mehr auf und war in den sozialen Medien kaum noch präsent.

Anzeige Anzeige

Wehnert, Matthias/ Action Press Gil Ofarim mit seinem Anwalt Alexander Stevens

Anzeige Anzeige

Getty Images Gil Ofarim beim Fotocall für "Let's Dance"

Anzeige Anzeige