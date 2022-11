Traurige Weihnachtszeit: Malin Andersson denkt an totes Baby

Es sind keine leichten Wochen für Malin Andersson (30)! Die einstige UK-Love Island-Kandidatin musste 2019 einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen: Ihr im Dezember des Vorjahres geborenes Baby Consy starb nach nur vier Wochen. Der Verlust war für die Britin damals kaum auszuhalten. Gerade die Weihnachtszeit, in der Malin damals Mama wurde, bringt viele Erinnerungen zurück. Jetzt gedachte sie erneut ihres verstorbenen Babys.

"Es ist eine seltsame Jahreszeit für mich", schrieb Malin auf Instagram zu einem Clip mit Schnappschüssen. Die Weihnachtszeit sei für sie aus zwei Gründen emotional: Zum einen sei sie in Gedanken bei ihrer toten Tochter. Doch auch ihre Mutter starb 2017 Ende November, also kurz vor Beginn der festlichen Saison. "Es ist eine Traurigkeit, die tief in mir ruht und meinen ganzen Körper jeden Tag durchströmt", fügte sie hinzu.

Sie wolle in dieser Zeit aber auch für all jene da sein, denen es ähnlich geht wie ihr: "Ich würde mir wünschen, dass alle Trauernden rund um die Feiertage gnädig mit sich sind." Man solle sich niemals dafür schämen, wenn man sich nicht gut fühlt, betonte Malin.

Instagram / missmalinsara Malin Andersson mit ihrer Tochter, April 2022

Instagram / missmalinsara Malin Andersson, britischer "Love Island"-Star

Instagram / missmalinsara Malin Andersson im Januar 2020

