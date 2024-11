Realitystar Sam Faiers schließt ein viertes Baby nicht aus

Sam Faiers (33), die ehemalige TOWIE-Bekanntheit, hat enthüllt, dass sie Familienzuwachs nicht abgeneigt wäre. In einem Interview mit OK! gab die 33-Jährige zu, dass ihr Leben "völlig auf den Kopf gestellt" wurde, nachdem sie ihr drittes Kind, Edward, zur Welt gebracht hatte. Obwohl Sam und ihr Partner Paul Knightley bereits drei Kinder – Paul Jr., Rosie und den zweijährigen Edward – großziehen, sei der Gedanke an ein viertes Kind allerdings nicht ausgeschlossen. "Ich bin eine so mütterliche Person und liebe Babys", sagte sie. "Aber momentan bin ich beschäftigt, also weiß ich nicht, ob jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist."

Vor allem ihr drittes Baby, das sie in der Küche zur Welt brachte, war für die Reality-TV-Bekanntheit anfangs eine echte Herausforderung: "Die Leute sagen 'das dritte Kind fügt sich einfach ein'. Aber für mich hat es mein ganzes Leben verändert." Sie erklärte, dass Edward kein guter Schläfer sei und sie oft nachts wachhalte. Zudem habe Edward im Alter von vier Monaten an einem schweren Ekzem gelitten. "An einem Punkt war er überall wund und es nässte", berichtete sie und führte weiter aus: "Ich musste seine kleinen Finger nachts einwickeln, weil er sich sonst blutig kratzte."

Nicht nur als Mama hat Sam alle Hände voll zu tun, auch beruflich ist sie sehr fleißig: So hat sie beispielsweise eine erfolgreiche Beautymarke namens "Revive Collagen" gegründet – inspiriert durch ihre Erfahrungen mit Akne und Morbus Crohn, einer chronischen Darmkrankheit, die 2014 bei ihr diagnostiziert wurde. Sie setzt auf natürliche und ganzheitliche Heilmethoden und teilt ihre Erkenntnisse gerne mit anderen.

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers mit ihrer Familie im Juni 2022

Getty Images Sam Faiers, Realitystar

