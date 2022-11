Sam Faiers schläft mit Baby Edward in einem separaten Zimmer

Sam Faiers (31) hat ihre Schlafsituation neu geordnet. Die The Only Way Is Essex-Darstellerin hat im Juli ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Zusammen mit ihrem Partner Paul Knightley hat sie bereits zwei Kinder. Baby Edward fand den Weg in die Welt allerdings früher als geplant – und zwar auf dem Küchenboden. Der Kleine scheint für ordentlich Wirbel in der Familie gesorgt zu haben: Sam schläft mit Edward mittlerweile sogar in einem anderen Zimmer.

Gemeinsam mit ihrer Schwester Billie (32) plauderte Sam in ihrem Podcast "The Sam and Billie Show" über ihr Familienleben. "Wir haben uns so arrangiert, dass Paul, Paul junior und Rosie in einem großen Bett schlafen und ich bin in einem separaten Raum mit Edward", erzählte sie und ergänzte: "Es ist in Ordnung, es ist nicht so schlimm." Manchmal sei es sogar lustig, morgens in das Elternschlafzimmer zu kommen, denn dann hänge ihr Mann oft regelrecht von der Bettkante. Daran habe sich der TV-Star so sehr gewöhnt, dass sie sich das Bett gar nicht mehr ohne Kinder vorstellen könne.

Sams Schwester Billie ist selbst Mutter zweier Kinder und erwartet das dritte. Daher kenne sie das Gefühl gut, aber seit ihrem Umzug in ein neues Haus schlafen ihre Kids in ihren eigenen Zimmern. Und das wolle sie auch gar nicht ändern: "Wenn meine beiden jetzt jede Nacht in mein Bett kämen, würde ich verrückt werden."

Anzeige

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers mit ihrer Familie im Juni 2022

Anzeige

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers und ihr Mann Paul im November 2021

Anzeige

Instagram / billiefaiersofficial Billie Faiers, TV-Persönlichkeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de