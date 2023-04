Nach neun Jahren Beziehung: Ist Sam Faiers endlich verlobt?

Wollen sie ihre Liebe bald offiziell machen? Sam Faiers (32) hatte 2014 ihren Freund Paul Knightley kennengelernt. Seitdem wich die britische Reality-TV-Bekanntheit dem Immobilienentwickler nicht mehr von der Seite. Nur etwa zehn Monate nach dem ersten Treffen erwartete die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin bereits den ersten Nachwuchs. Ihr ältester Sohn Paul wurde 2015 geboren und durfte inzwischen zwei kleine Geschwister willkommen heißen: Rosie und Edward. Die Hochzeit mit dem Kindsvater blieb bisher aus, doch nun fragen sich ihre Fans im Netz: Haben Sam und Paul sich verlobt?

"Das ist ein Verlobungsring. Herzlichen Glückwunsch!", kommentiert ein begeisterter User ihren Beitrag auf Instagram. Auf dem Foto steht die Dreifachmama in einem Aufzug und schmiegt sich an ihren Liebsten, während sie ein Selfie im Spiegel schießt. An ihrem vermeintlich linken Ringfinger ist dabei deutlich ein glänzender Stein zu erkennen. Jedenfalls scheinen ihre Follower von dem Schmuckstück äußerst alarmiert zu sein: "Oh mein Gott, Paul hat endlich einen Antrag gemacht." Andere vermuten jedoch, dass es sich nur um einen alten Ring handelt und die Spiegelung im Foto für Verwirrung sorgt. "Es ist die falsche Hand wegen der Reflexion im Spiegel", klärt ein Nutzer auf.

Doch auch ohne Verlobungsring ist Sam offenbar noch immer überglücklich mit ihrem Partner und dem wachsenden Familienglück. Derzeit hat sie mit ihrem jüngsten Sohn wohl noch alle Hände voll zu tun. Bei der Hausgeburt im vergangenen Mai hatte sie ihren Nachwuchs in der eigenen Küche zur Welt gebracht. Im dafür vorgesehenen Entbindungspool habe sie keine bequeme Position finden können.

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers mit ihrer Familie im Juni 2022

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers mit ihrem Freund Paul Knightley und ihren Kindern

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers und ihr Sohn im Mai 2022

