Sam Faiers verrät: Baby Edward kam in der Küche zur Welt

Sam Faiers (31) gibt Einblicke in die Entbindung ihres dritten Kindes. Vergangenen Monat durften der ehemalige The Only Way Is Essex-Star und sein Partner Paul Knightley erneut gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Zu ihren beiden Kindern Rosie Knightley und Paul Tony Knightley gesellte sich nun noch ein weiterer Sohn: der kleine Edward. Jetzt verriet Sam, dass das neueste Familienmitglied tatsächlich in der heimischen Küche das Licht der Welt erblickte.

Im Interview mit Ok! Magazine sprach die frischgebackene Mutter nun ausführlich über ihre Hausgeburt und verriet auch glatt, dass ihr Baby zwischen Herd und Kühlschrank zur Welt kam. Das Paar habe auf der gemeinsamen Couch gesessen, als die TV-Bekanntheit plötzlich einen Wasserschwall spürte. "Das war neu für uns, denn meine Fruchtblase war noch nie so geplatzt. [...] Ich hatte noch keine Wehen gehabt, also hatte ich nicht damit gerechnet", berichtete die 31-Jährige.

Eigentlich habe sie ihr Kind in einem Entbindungspool gebären wollen, doch Sam fand keine angenehme Position. Unruhige lief sie umher, bis sie schließlich in einer Ecke der Küche endete. Dort brachte sie den kleinen Mann mit der Hilfe ihres Partners, der Hebamme und ihrer beiden Kinder im Stehen zur Welt.

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers, TV-Persönlichkeit

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers und ihr Sohn im Mai 2022

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers mit ihrer Familie im Juni 2022

