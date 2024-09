Fans spekulieren um Verlobung von Sam Faiers und ihrem Paul

Sam Faiers (33) und ihr langjähriger Partner Paul Knightley genossen kürzlich einen romantischen Liebesurlaub auf Capri. Den hielt die britische TV-Bekanntheit ihren Followern nicht vor und teilte süße Schnappschüsse auf Instagram – die ihre Fans jetzt vermuten lassen, dass der Immobilienentwickler um ihre Hand angehalten hat. "Sie versteckt ihre linke Hand auf beiden Bildern. Verlobung!", betont beispielsweise ein User unter dem Beitrag.

Ob die Spekulationen wahr sind, bestätigte die The Only Way Is Essex-Darstellerin bisher nicht. Das sorgt bei den Fans dafür, dass sie ungeduldig werden – und Paul dazu auffordern, Sam endlich die Frage aller Fragen zu stellen. "Mach deiner schönen Partnerin einfach einen Antrag", verlangt ein Follower, während ein anderer anmerkt: "Komm schon, Paul, worauf wartest du denn noch? Besorg Sam einen Diamanten, ja?"

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Bild der 33-Jährigen die Gerüchteküche anheizt. Bereits im April vergangenen Jahres meinten Follower, auf einem Foto im Netz ein auffälliges Schmuckstück an ihrer Hand entdeckt zu haben. "Das ist ein Verlobungsring. Herzlichen Glückwunsch!", schrieb ein User unter einem Spiegel-Selfie von Sam und dem Vater ihrer drei Kinder Paul, Rosie und Edward. Eine Hochzeit blieb trotzdem aus – aber vielleicht ändert sich das ja bald.

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers im September 2024

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers mit ihrem Partner Paul Knightley

Meint ihr, Sam und Paul sind verlobt? Ja! Es ist auffällig, dass sie ihre linke Hand versteckt. Nein, ich denke, wenn sie es sind, dann wird sie das ihren Followern direkt mitteilen! Ergebnis anzeigen



