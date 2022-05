Süße Neuigkeiten von Sam Faiers (31)! Die The Only Way Is Essex-Bekanntheit ist seit 2014 glücklich mit ihrem Mann Paul verheiratet. Zusammen sie sind sie stolze Eltern ihrer beiden Kinder Rosie und Paul Tony. Im vergangenen Jahr spekulierten ihre Fans, ob die Beauty wieder Nachwuchs erwartet – und tatsächlich! Die Schauspielerin war zum dritten Mal schwanger. Nun hat Sams Baby das Licht der Welt erblickt!

Die süßen News enthüllte die Beauty nun via Instagram. In einem niedlichen Video zeigte Sam ihren kleinen Engel erstmals zwischen ihrem Gatten und ihren beiden Sprösslingen. Die Familie der TV-Bekanntheit kuschelte liebevoll mit ihrem jüngsten Mitglied – einem kleinen Sohnemann. "Meine ganze Welt. Worte können nicht beschreiben, wie sehr wir dich lieben, Baby Boy", schrieb die dreifache Mama überglücklich dazu. Den Namen ihres Kindes verriet sie aber noch nicht.

"Mama liebt dich mehr, als du es dir jemals vorstellen könntest", schwärmte Sam über ihren Sohn. Nach der Geburt wollen sie und ihre Familie ihr Babyglück aber offenbar erst mal ganz für sich genießen. "Momentan sind wir in unserer Baby-Blase. Bin bald zurück", informierte die TV-Persönlichkeit ihre Follower.

