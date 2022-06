Das Geheimnis wurde gelüftet! Sam Faiers (31) ist vor allem durch die britische Sendung The Only Way Is Essex bekannt geworden. Im Netz gewährt sie ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr Leben, das vor Kurzem auch eine neue Bereicherung erfuhr: Die Beauty brachte ihr drittes Kind zur Welt! Obwohl Sam und ihr Mann Paul den Namen ihres Sohnes erst einmal im Verborgenen gehalten haben, verriet die Influencerin nun, wie ihr Neugeborenes heißt.

Genau einen Monat nach der Geburt gab die TV-Bekanntheit mit einem Bild ihres Sohnes auf Instagram bekannt: Ihr Baby trägt den Namen Edward! Zu dem goldigen Foto, das den Kleinen in einem blauen Strampler zeigt, schrieb sie folgende Worte: "Obwohl es sich so anfühlt, als wäre dieser Monat sehr schnell vergangen, kann ich trotzdem sagen, was für ein toller Monat das war." Die dreifache Mama habe jede Sekunde mit ihren Liebsten verbracht und das sehr genossen. "Ich bin so stolz, dass mein Herz zerspringen könnte", teilte sie der Welt mit.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes hatte die Britin allerdings mit Akne zu kämpfen. "Nach dem Stillen von Rosie brachen die Pickel auf meiner Haut aus und ich schaffe es nicht, sie unter Kontrolle zu bringen", hatte die 31-Jährige ihren Fans ihr Problem geschildert. Ob das nun auch bei Edward wieder der Fall sein sollte, berichtete die Beauty bisher noch nicht.

