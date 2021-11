Jetzt haben ihre Fans Gewissheit! Sam Faiers (30) postete Anfang des Monats einige Fotos aus ihrem Urlaub. Auf denen war sie gemeinsam mit ihrer Tochter am Strand von Dubai zu sehen. Einigen Followern fiel auf, dass die "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit dabei auffällig hinter ihrem Kind saß – einige vermuteten daraufhin, dass Sam einen Babybauch versteckt. Und tatsächlich: Die Beauty erwartet erneut Nachwuchs!

Auf Instagram teilte die werdende Mama nun ein süßes Foto: Darauf ist sie mit ihrem Mann Paul und ihren zwei Kids zu sehen. Die beiden küssen auf dem Schnappschuss den Bauch der 30-Jährigen. "Bald sind wir zu fünft! Es ist ein Frühlings-Baby unterwegs", schrieb sie unter den Beitrag. Alle seien hellauf begeistert, fügte sie hinzu.

Ihre Fans freuten sich wahnsinnig, dass Sam die Baby-News nun endlich bestätigte. "Oh, wie aufregend! Herzlichen Glückwunsch", schrieb eine begeisterte Userin unter das Bild. Viele andere pflichteten ihr bei und kommentierten den Post mit zahlreichen Herz-Emojis.

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers mit ihrer Tochter in Dubai

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers mit ihrer Familie im November 2021

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers mit ihrem Freund Paul Knightley und ihren Kindern

