Nach Küchen-Geburt: Sam Faiers verspürt keinen Body-Druck!

Sie macht sich absolut keinen Stress! Sam Faiers (31) ist aktuell im absoluten Mamaglück. Erst vor wenigen Monaten sind die ehemalige The Only Way Is Essex-Bekanntheit und ihr Mann Paul zum dritten Mal Eltern geworden. Seitdem herrscht bei der Reality-TV-Beauty etwas mehr Trubel im Haus. Doch weder das noch ihr After-Baby-Body bringen sie aus der Ruhe: Sam möchte sich Zeit lassen, wieder in Form zu kommen!

Das berichtet die Beauty nun dem britischen OK!-Magazin. "Wenn ich in den Spiegel schaue, ist mein Bauch noch sehr schwabbelig", erklärt die dreifache Mutter. Vor allem jetzt habe die 31-Jährige den ganzen Tag Hunger – einen Bikini zu tragen, komme für sie noch nicht infrage. Doch das stresse sie nicht, im Gegenteil: "Ich habe noch keinen Plan, wie ich mich wieder zum Sport aufraffen soll, um in Form zu kommen – ich fühle aber auch nicht mehr den Druck wie früher."

Doch nicht nur das verrät Sam – auch über die recht spontane Geburt lässt sie ein paar Worte fallen. So kam ihr Sohn Edward nämlich mitten in der Küche zur Welt und das ziemlich unerwartet. "Das war neu für uns, denn meine Fruchtblase war noch nie so geplatzt. [...] Ich hatte noch keine Wehen gehabt, also hatte ich nicht damit gerechnet", gesteht sie im Gespräch.

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers mit ihrer Familie im Juni 2022

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers mit ihrem Sohn Edward

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers im März 2022

