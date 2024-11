Romina Palm gibt Einblicke in erste Schwangerschaftswochen

Gestern machte Romina Palm (25) mit einer süßen Neuigkeit auf sich aufmerksam: Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner Christian Wolf erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. In einem Reel auf Instagram gibt die TV-Bekanntheit nun einen kleinen Einblick in die ersten Wochen ihrer Schwangerschaft. Unter anderem ist darin zu sehen, wie Romina den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält und sich ungläubig die Hand vors Gesicht schlägt. Auch der Moment, in dem sie Christian den Test zeigt, wurde auf Video festgehalten – die beiden Turteltauben fallen sich daraufhin in die Arme.

Zu dem Clip schreibt das Model zudem einige emotionale Zeilen. "Jedes Mal, wenn ich dieses Video anschaue, kommen mir die Tränen. Ich kann es immer noch nicht fassen", beginnt die Beauty ihr langes Statement und ergänzt: "Von der ersten Sekunde an, als ich von dir erfahren habe, wusste ich, ich werde dich beschützen. Ich werde dich lieben. Obwohl ich dich noch nie gesehen habe und du zu dem Zeitpunkt noch so groß wie ein Leinsamen warst." Dennoch gesteht sie auch, dass die vergangenen Monate trotz ihrer Vorfreude nicht einfach für sie waren. "Um ehrlich zu sein, waren die letzten Wochen eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Emotionen und Gedanken, über die ich vorher noch nie nachgedacht und die ich noch nie gefühlt habe. Ängste und Zweifel, die mich bis heute begleiten", erklärt sie ganz offen.

Die Schwangerschaft verkündete das Influencer-Paar ganz überraschend auf Instagram. "Ihr habt wahrscheinlich viele Fragen. Genau wie wir. Denn als wir vor wenigen Wochen erfahren haben, dass Romina ohne künstliche Befruchtung schwanger geworden ist, waren wir erst überwältigt. Und vor allem sind wir seitdem voller Freude über dieses kleine Wunder", schrieben sie zu einer Reihe von Schnappschüssen, auf denen auch Rominas Babybauch zu sehen ist. Kurz darauf verriet die Laufstegschönheit, dass sie sich in der zwölften Schwangerschaftswoche befindet.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Romina Palm und Christian Wolf im April 2024

