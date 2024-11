Schlagerstar Marie Reim kündigt überraschend neues Album an

Schlagersternchen Marie Reim (24) machte am Montagabend eine erfreuliche Ankündigung auf Instagram. In einem Video teilte sie ihrer Community höchstpersönlich mit, dass nach "viel Mühe" und einiger Zeit nun endlich brandneue Musik von ihr erscheinen werde. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht verriet sie ihren zahlreichen Followern: "Es wird ganz offiziell ein weiteres Album geben." Zwar könne sie noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin mitteilen, doch der Vorverkauf soll wohl schon "sehr, sehr, sehr bald" starten.

Im weiteren Verlauf des Clips betonte die Musikerin, dass in dem neuen Album wahnsinnig viel Arbeit stecke. Laut ihr hätten sich die harten Bemühungen aber definitiv gelohnt: "Wir haben so viele tolle Lieder auf dem Album. Wir haben so viele tolle Sachen mit drauf. Ich freue mich, wenn ihr mehr davon hören und sehen dürft." Zum Abschluss verabschiedete sie ihre Fans mit einem Küsschen. Diese wiederum flippten unter dem Post regelrecht aus und feierten voller Vorfreude die tolle Neuigkeit. Ein Anhänger traf es auf den Punkt: "Wie geil ist das denn?"

Im Privatleben der Tochter von Matthias Reim (66) und Michelle (52) läuft jedoch nicht alles so glatt wie in ihrer Musikkarriere. So wurden zuletzt hartnäckige Gerüchte um eine Trennung der Sängerin laut. Eigentlich teilte Marie nämlich regelmäßig süße Schnappschüsse von sich und ihrem Liebsten auf Instagram – doch damit ist seit Kurzem Schluss. Sie ging sogar so weit, dass sie alle Pärchenfotos von sich und Aleks löschte. Zudem entfolgten sich beide auf der Plattform, sodass eine Liebeskrise nicht ausgeschlossen scheint.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marie Reim, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / mariereim_official Sängerin Marie Reim mit ihrem Partner Aleks

Anzeige Anzeige