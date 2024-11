Trennung? Marie Reim löscht Bilder mit ihrem Freund Aleks

Was ist da bei Marie Reim (24) und ihrem Aleks los? Im Juni dieses Jahres stellte die Schlagersängerin ihren neuen Freund mit einem Kussfoto auf Social Media vor. Seither galt das Paar als überglücklich. Doch gibt es nun Ärger im Paradies? Ein deutliches Anzeichen für eine Liebeskrise lässt sich auf dem Instagram-Account der "Naiv"-Interpretin finden. Denn dort ist keine Spur mehr von Aleks: Alle Pärchenfotos sind offenbar gelöscht. Doch damit nicht genug! Die beiden sind sich auch noch auf der Plattform entfolgt. Eine offizielle Erklärung gibt es von Marie diesbezüglich jedoch noch nicht.

Für Fans der Sängerin kommen Spekulationen über ein mögliches Liebes-Aus wahrscheinlich ziemlich überraschend. Noch vor wenigen Monaten schwärmte sie im Interview mit Bild von ihrem neuen Freund. "Wir sind wirklich sehr verliebt. Für mich ist Aleks der schönste Mann auf der Welt. Er ist wie ich sehr romantisch", berichtete sie glücklich von ihrer Beziehung. In Aleks habe sie den richtigen Partner gefunden, da er ihr "Halt gibt" und ihr die Ängste nimmt. Die Zeit mit ihrem Liebsten bezeichnete sie auch auf Social Media im Juni noch als "die schönste Zeit" ihres Lebens.

Für Marie war ihr Freund Aleks jedoch nie der einzige Mann in ihrem Leben. Denn ihr Papa Matthias Reim (66) hat für die Musikerin ebenfalls einen ganz besonderen Stellenwert in ihrem Leben, wie sie vor wenigen Tagen im Interview mit der Boulevardzeitung betonte. "Ich kann mich bei meinem Papa so richtig ausheulen, wenn es mir mal schlecht geht. Aber meistens haben wir Spaß miteinander", schwärmte Marie von der innigen Vater-Tochter-Beziehung. Auch in Sachen Musik steht ihr der Schlagerstar offenbar mit Rat und Tat zur Seite: "Papa kann auch kritisch sein, verpackt es aber mit seiner warmen, väterlichen Stimme immer in nette Worte."

Anzeige Anzeige

Instagram / mariereim_official Sängerin Marie Reim und ihr Freund Aleks

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthias Reim im Juli 2022

Anzeige Anzeige