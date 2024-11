So rührend zollen die Jonas Brothers Liam Payne (†31) Tribut

Die Jonas Brothers haben bei ihrem Konzert in Highland, Kalifornien, den verstorbenen Liam Payne (✝31) mit einer bewegenden Akustikversion des One Direction-Hits "Night Changes" geehrt. Wie People berichtet, spielten Kevin (37), Joe (35) und Nick Jonas (32) am Sonntag den Song fast einen Monat nach Liams Tod am 16. Oktober. Der ehemalige Sänger starb nach einem tragischen Sturz von einem Balkon im dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires.

Laut dem Newsportal begannen Nick und Kevin während des Konzerts mit akustischen Gitarren zu spielen, während Joe gemeinsam mit Nick den Gesang übernahm. "Ich gehe heute Abend aus und ziehe mir was Rotes an...", sang der 32-Jährige und berührte das Publikum mit seiner Interpretation des Songs. Nach Liams tragischem Tod, der die Musikwelt erschütterte, ist dies nicht die einzige Hommage: Auch Maggie Rogers coverte "Night Changes" bei ihrem Konzert am 17. Oktober, während Shawn Mendes (26) am Folgetag seinen Song "Heart of Gold" Liam widmete.

Der plötzliche Tod des ehemaligen One-Direction-Mitglieds sorgte weltweit für Bestürzung. Die Behörden schließen einen Suizid aus. Bei einem toxikologischen Gutachten wurden in Liams Blut Spuren von Alkohol, Kokain und verschreibungspflichtigen Antidepressiva gefunden. Medienberichten zufolge wurden inzwischen drei verdächtige Personen im Zusammenhang mit seinem Tod festgenommen. Der argentinische Kellner Braian Nahuel Paiz wird als mutmaßlicher Dealer des 31-Jährigen in den Ermittlungen bezeichnet. Er äußerte sich bereits zu seiner Verhaftung – und beteuerte dabei vehement seine Unschuld. "Wir trafen uns [im CasaSur Palermo Hotel] und [Liam] zeigte mir einige der Musikstücke, die er herausbringen wollte", erklärte Braian gegenüber Telefe Noticias.

Getty Images Die Jonas Brothers während eines Auftritts im Januar 2023

Getty Images Liam Payne im Oktober 2018