Liam Paynes Todesfall: Verdächtiger äußert sich zu Vorwürfen

Der Tod von Liam Payne (✝31) am 16. Oktober hat die Musikwelt erschüttert. Der ehemalige One Direction-Sänger kam bei einem tragischen Sturz ums Leben. Nun gibt es neue Entwicklungen in den Ermittlungen: Der argentinische Kellner Braian Nahuel Paiz, einer der drei Verdächtigen, die im Zusammenhang mit Liams Tod unter die Lupe genommen werden, hat sich zu Wort gemeldet. In einem Interview mit Telefe Noticias behauptete Braian, Liam in einem Restaurant getroffen zu haben, als dieser zusammen mit seiner Freundin Kate Cassidy und zwei weiteren Begleitern speiste. Mehrere Hotelbesuche sollen daraufhin gefolgt sein, bei denen Braian zugibt, Drogen mit Liam konsumiert zu haben. Er bestreitet, dem Sänger Drogen verkauft zu haben.

Braian wird als mutmaßlicher Dealer des Sängers in den Ermittlungen bezeichnet. Er beteuert allerdings vehement seine Unschuld und stellt klar, dass keine finanziellen Transaktionen zwischen ihm und Liam stattgefunden hätten. Der Argentinier berichtete im Interview von zwei Treffen im CasaSur Palermo Hotel in Buenos Aires, bei denen er einige Zeit mit Liam verbrachte. "Wir trafen uns dort und er zeigte mir einige der Musikstücke, die er herausbringen wollte", so erklärt Braian.

Bei der toxikologischen Untersuchung wurden in Liams Körper verschiedene Drogen festgestellt. Zwar ist nicht klar, wie genau es zu seinem tödlichen Sturz kam, dennoch wurden im Zusammenhang mit seinem Tod neben Braian noch zwei weitere Männer von der Polizei ins Visier genommen – ein Hotelangestellter und ein Freund von ihm. Wie ABC News berichtet, werden alle drei beschuldigt, den Briten mit Drogen versorgt zu haben. Die drei Personen wurden festgenommen und zudem wurde die Wohnung von Liams beschuldigten Kumpel durchsucht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne im Oktober 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne, Sänger

Anzeige Anzeige