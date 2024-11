Spoiler: Dieses Paar gewinnt "Das Sommerhaus der Stars" 2024

Rafi Rachek (34) und Sam Dylan (33) haben Das Sommerhaus der Stars gewonnen und sind damit "Das Promipaar des Jahres" 2024. In der zehnten Folge der Realityshow setzten sich die beiden in einem spannenden Finale gegen Lorik Bunjaku (28) und Denise Hersing (28) durch – und sicherten sich somit das begehrte Preisgeld von 50.000 Euro. Nach einer aufregenden und turbulenten Zeit auf dem Bauernhof in Bocholt krönten sie ihren Aufenthalt mit dem Sieg und konnten ihr Glück kaum fassen.

Der Weg zum Sieg war für Rafi und Sam alles andere als einfach. Im Laufe der diesjährigen Staffel sorgten die beiden für viel Gesprächsstoff. Rafi hatte während des Aufenthalts in Bocholt eine Alkohol-Eskapade, die beinahe zu seinem vorzeitigen Auszug führte. Auch Sam geriet in einige Konflikte, darunter ein Streit mit seiner eigentlichen Freundin Theresia Fischer (32) sowie mit seiner Ex-Verbündeten Gloria Glumac (32). Trotz dieser Hindernisse, bei denen sie sich keine einzige Nominierung ersparen konnten, bewiesen Rafi und Sam im entscheidenden Moment Standhaftigkeit und gewannen das alles entscheidende letzte Spiel.

Rafi und Sam sind seit einigen Jahren ein Paar und haben sich in der Reality-TV-Szene kennengelernt. Von 2019 bis 2022 hatten die beiden eine turbulente On-off-Beziehung geführt. Anderthalb Jahre nach ihrer Trennung verkündeten der einstige Prince Charming-Kandidat und der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer überraschend, dass sie ihrer Liebe eine zweite Chance geben. "Inzwischen haben wir uns weiterentwickelt, wir gehen viel respektvoller miteinander um. Solche Skandale wie früher werden nicht mehr von uns kommen. Wir wissen uns mehr zu schätzen", erklärte der 32-Jährige in einem Interview mit Promiflash.

RTL/ Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

RTL Sam Dylan und Rafi Rachek, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars" 2024

