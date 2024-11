Was war da los? Sommerhaus-Nominierung endet in Schreiorgie

Dass im Sommerhaus der Stars regelmäßig die Fetzen fliegen, ist nichts Neues. Auch die aktuelle Staffel steht ihren Vorgängern in nichts nach. Die Stimmung ist seit Tag eins angespannt und scheint jeden Tag mehr hochzukochen. Doch in der neunten Folge brach bei der Nominierung das absolute Chaos aus. Auslöser war wohl Umut Tekins (27) Auftritt bei der Stimmvergabe. Er legte sich nicht nur mit dem geschützten Lorik Bunjaku (28) und seiner Partnerin Denise Hersing (28) an, sondern auch mit Gloria Glumac (32) und Freund Micha (33). Als Gloria selbst an der Reihe ist, schlägt sie zurück und löst damit eine Kettenreaktion aus. Es wird geschrien und beleidigt ohne Ende. Als Umut sich direkt vor Gloria stellt, will Micha dazwischen gehen, mit dem Ergebnis, dass es körperlich wird: Zwar fliegen keine Fäuste, aber die beiden Jungs schubsen sich gegenseitig. "Pussy, Alter! Du stellst dich hier vor eine Frau", schimpft Micha.

Doch das war es noch nicht gewesen, plötzlich mischen sich auch Theresia Fischer (32) und Partner Stefan ein. Das Model scheint genug zu haben: Sie und Umut brüllen sich an, er beleidigt sie sogar als "Clown". Als dann Stefan mit seiner Nominierung an der Reihe ist, versucht er dem ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Kandidaten den Kopf zurechtzurücken. Aber auch das geht nach hinten los. "Das meiste, was ich hören kann, sind Beleidigungen. [...] Ist das die Sprache, die man spricht im 21. Jahrhundert?", fragt Stefan. Umut reagiert prompt: "Wieso bist du nicht so ehrlich und sagst es mir ins Gesicht? Du Lusche! Dann bist du kein Mann, mit deinem Alter!", brüllt der 27-Jährige. Es scheint, als könnte kaum noch Ruhe einkehren und andere Teams wie Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) oder Alessia Herren (22) und ihr Mann Can können nur sprachlos zusehen.

Bei Instagram gab Umut bereits ein Statement ab und zeigte sich einsichtig. "Ich will mich selbst überhaupt nicht rausnehmen und behaupten, ich sei ein Engel. [...] Ich reflektiere mein Verhalten bei der Nominierung und fand es selbst zu viel", schreibt der Reality-Darsteller in seiner Story. Bis zu dem Abend, an dem alles eskalierte, sei die Welt für ihn "in Ordnung" gewesen: "Man braucht sich nicht wundern, wenn man versucht, andere fertigzumachen, dass es dann Gegenwind gibt." Das Verhalten in der Nominierungsnacht sei von allen "bodenlos" gewesen – auch von ihm selbst, resümiert Umut.

RTL Gloria Glumac und ihr Freund Michael im Sommerhaus

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Reality-TV-Darsteller

