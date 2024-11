Streit eskaliert: Sommerhaus-Stefan droht Rafi mit Anzeige

In der vergangenen Folge von Das Sommerhaus der Stars kam es zu einem großen Eklat: Rafi Rachek (34) beleidigte Theresia Fischers (32) Lebensgefährten Stefan Kleiser als "Kinderf*cker". Die Worte des ehemaligen Bachelorette-Kandidaten hallen auch in der aktuellen Episode noch nach. Trotz Entschuldigung kann Stefan Rafi offenbar nicht verzeihen und will rechtliche Schritte gegen ihn einleiten. "Die Anzeige im zivilrechtlichen Sinne wirst du sowieso kriegen, dazu stehe ich", stellt der Zahnmediziner klar und fügt hinzu: "Ich an deiner Stelle würde das Sommerhaus verlassen." Außerdem legt er dem Partner von Sam Dylan (33) nahe, sich professionelle Hilfe zu suchen.

Und wie reagiert Rafi auf Stefans harte Worte? Im Einzelgespräch mit seinem Freund Sam betont der 34-Jährige vehement: "Ich verlasse das Sommerhaus nicht! Er kann sich die Anzeige sonst wo hinstecken." Auch Sam ist von Stefans Verhalten schockiert: "Das ist ja lächerlich. Das ist ja schon fast ein Eingeständnis. Er hat ja scheinbar schon tief ein Problem damit." Auch im späteren Verlauf kommt das Thema immer wieder auf, da Stefan offenbar einfach nicht davon ablassen kann. Doch irgendwann platzt Rafi der Kragen. "Ich habe mich aufrichtig bei euch entschuldigt. Anscheinend hast du irgendein anderes Problem mit uns", konfrontiert er Stefan und schreit: "Seit drei Tagen reitet man auf so einem Thema herum. Ich habe auch meinen Stolz. Es reicht!"

Auch nach der Ausstrahlung scheint Stefan immer noch nicht über Rafis Worte hinweg zu sein. "Ich fühle mich zutiefst verletzt und beleidigt", betonte der Zahnarzt vor wenigen Tagen in seiner Instagram-Story. "Das ist so beschämend, unter jeglicher Gürtellinie und völlig aus dem Nichts hat er das gesagt", redet sich der 57-Jährige in Rage. Offenbar hat er sein Vorhaben mittlerweile auch in die Tat umgesetzt: Für die Anzeige gegen Rafi hat er sich schon rechtlichen Beistand gesucht, wie er auf der Social-Media-Plattform preisgab.

RTL Rafi Rachek und Stefan Kleiser bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024

Instagram / docstefankleiser "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat Stefan Kleiser, Juni 2024

