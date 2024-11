Darum heiratete Wolfgang Joop seinen Edwin in 45 Jahren nie

Zwar sind Wolfgang Joop (79) und Edwin Lemberg seit 2013 offiziell verpartnert, für den Bund der Ehe haben die beiden sich aber nie entschieden. Warum der Modedesigner und sein Liebster in 45 Jahren Beziehung keine Heirat eingingen, erklärt der Ex-GNTM-Juror nun gegenüber Bunte: "Vielleicht, weil wir die Ehe als originär heterosexuelle und konformistische Moralinstanz nicht einfach kopieren wollten." Edwin merkt außerdem an: "Wir sind ein Team, Komplizen, Partner, die zusammen arbeiten und sich die Beziehung auch immer wieder erarbeiten. Ehe ist ein Aggregatzustand, eher passiv und wird als gegeben empfunden."

Im weiteren Verlauf des Gesprächs verraten die zwei, wie gut es auch ohne Eheschließung zwischen ihnen klappt. Ihr Liebesgeheimnis? "Uns verband die Euphorie über das gemeinsame Entdecken von Kunst und Lebenskünstlern. Wir waren zusammengeschweißt in der täglichen gemeinsamen Arbeit. Das Leben und Erleben besiegte unsere Ängste." Trotzdem gab es ab und zu Hürden in ihrer Beziehung. Diese meisterten Wolfgang und Edwin jedoch. "Wir mussten ein paarmal tief durchschnaufen", merkt das Paar an.

Obwohl das Heiraten nichts für Wolfgang ist, fand er trotzdem liebevolle Worte für seine gute Freundin Heidi Klum (51) und deren Trauung mit Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz (35). Das Model und der Musiker gaben sich 2019 das Jawort – und auch Wolfgang war unter den geladenen Gästen. "Es war berührend, herzzerreißend – diese Hochzeit ist ein wirklicher Höhepunkt in ihrem Leben", schwärmte der gebürtige Potsdamer damals im Interview mit der MAZ.

Getty Images Wolfgang Joop im Januar 2020

Getty Images Model Heidi Klum und Modedesigner Wolfgang Joop, November 2015

