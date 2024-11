Wolfgang Joop dachte nicht, das 80. Lebensjahr zu erreichen

Wolfgang Joop (79) feiert am 18. November einen ganz besonderen Meilenstein: seinen 80. Geburtstag. Doch an Ruhestand denkt der berühmte Modedesigner aus Potsdam nicht. "Ich stöhne nicht über Arbeit. Ich bin lieber überbeschäftigt als unterbeschäftigt", verriet Wolfgang im Zeitmagazin und betonte, dass Arbeit für ihn "besser als eine Kopfschmerztablette" sei. Mit ungebrochener Energie und Schaffenskraft zeigt er, dass das Alter ihn nicht aufhält, wirkte vor ein paar Jahren als Juror bei Germany's Next Topmodel mit und stattete der Show auch dieses Jahr einen Besuch ab.

Trotz seines Optimismus gibt Wolfgang zu, dass das Älterwerden auch Herausforderungen und Gesundheitsprobleme mit sich bringe. "Ich hätte nicht damit gerechnet, 80 zu werden", gesteht er offen. Besonders das Unkontrollierbare des Alterns beschäftige ihn: "Dieses Verletzbare, das Gefühl, da geschieht was mit mir, was ich nicht kontrollieren kann und was ich nicht kenne." Er reflektiert darüber, dass man schließlich das erste Mal alt sei. Auch in Bezug auf gesellschaftliche Entwicklungen nimmt Wolfgang kein Blatt vor den Mund. Während "alte weiße Männer" früher mit Weisheit verbunden wurden, seien sie heute oft "ein bisschen hässlich und reden sich um Kopf und Kragen", bemerkte er gegenüber dem Magazin. Eine Ausnahme, was Politiker betrifft, sei für ihn Sahra Wagenknecht (55): "Sie ist irritierend – und das finde ich toll".

Geboren 1944 in Potsdam, hat Wolfgang eine beeindruckende Karriere in der Modewelt hingelegt. Mit der Gründung seines Labels JOOP! erlangte er nationale, aber vor allem auch internationale Anerkennung. Seit 2018 lebt er wieder in seiner Heimatstadt, wo er die prächtige Villa Rumpf am Heiligen See bewohnt – einst das Zentrum seines Labels "Wunderkind". Privat fand Wolfgang sein Glück an der Seite seines Mannes Edwin Lemberg, in den er sich verliebte, nachdem er seine damalige Frau verlassen hatte. Seine Verbindung zu Potsdam und seine persönlichen Erfahrungen spiegeln sich in seiner kreativen Arbeit wider und machen ihn zu einer prägenden Persönlichkeit der deutschen Modeszene.

Getty Images Wolfgang Joop bei der Berlin Fashion Week 2020

Andreas Rentz/Getty Images Wolfgang Joop und Edwin Lemberg in Berlin 2012

