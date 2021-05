Heute Abend gibt es bei Germany's next Topmodel endlich ein Wiedersehen mit Wolfgang Joop (76)! Der Designer, der von 2014 bis 2015 in der Jury saß, kehrt in der heutigen Folge als Gastjuror zu der Modelshow zurück. Zusammen mit Heidi Klum (47) entscheidet er aber nicht nur, welche Mädchen es in die nächste Runde schaffen. Er sucht unter ihnen auch Markenbotschafterinnen für seine neue Fashion- und Kosmetik-Linie – keine leichte Entscheidung für Wolfgang: Gleich mehrere Modelanwärterinnen haben es ihm total angetan.

Im Interview mit ProSieben verriet der 76-Jährige, dass er fünf der verbliebenen sieben Kandidatinnen besonders toll findet. "Soulin ist eine orientalische Schönheit. Romina mit ihrem leuchtend roten Haar trifft voll meinen Geschmack – besonders der Kontrast zu ihrer weißen Haut", zeigte er sich begeistert. Auch Curvy Model Dascha findet Wolfgang klasse. Mit ihrer Ungezwungenheit und ihren Kurven sei die 21-Jährige eigentlich kein typisches Model. "[Sie ist] deshalb so neu und erfrischend in ihren Auftritten", betonte der Unternehmer.

Aber auch von Liliana Maxwell (21) und Alex Mariah ist Wolfang Fan. Während er Liliana für ihren Sex-Appeal liebt, bezeichnete er Alex als "Star of the moment". Der Modekenner hat ganz klar die Qual der Wahl. "Schön und stark – das ist, was der Zeitgeist entwirft. Selten war die Entscheidung so schwer für mich", gab er zu.

Instagram / soulin.gntm2021.official Soulin Omar, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, Kandidatin bei GNTM 2021

Getty Images GNTM-Kandidatin Dascha für Kilian Kerner auf der MBFW

Instagram / lilian.maxwell Liliana, GNTM-Girl 2021

Instagram / alex_mariah.gntm.2021.official Alex Mariah, GNTM-Kandidatin

