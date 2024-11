80 Jahre: Wolfgang Joop ist bereit, erwachsen zu werden

Wolfgang Joop (80) feiert heute seinen 80. Geburtstag. Im Laufe seines Lebens etablierte sich der gebürtige Potsdamer zu einem der renommiertesten deutschen Designer, der auch international von Erfolg gekrönt ist. Der Fakt, nun am Anfang seiner 80er zu stehen, scheint ihn aber etwas überfallen zu haben. "Ich bin, ehrlich gesagt, auch ein wenig überrascht und überrumpelt von dieser Zahl. Ich habe mich ja bislang erfolgreich dagegen gewehrt. Die Zahl stand plötzlich im Raum – und ich war nicht vorbereitet", erklärt Wolfgang Bild. Die Lust am Leben lasse sich der Modeschöpfer aber dennoch nicht nehmen. "Das Alter kann mich – wenn überhaupt – nur bestrafen, wenn es mir die Arbeit wegnehmen würde. Ich arbeite mehr denn je", gibt er zu verstehen. Viel und hart gearbeitet hat der Unternehmer bereits in seiner Vergangenheit. Er resümiert: "Ich glaube, ja. Ich könnte wenig über mein Leben berichten, das ich bereue. [...] Ich bin dankbar für mein Leben und demütig."

Nachdem seine Vergangenheit so gut verlaufen ist, was plant Wolfgang jetzt für seine Zukunft? "Am besten wäre es vermutlich, wenn ich mein kommendes Jahrzehnt wie eine lange Reise plane, von der ich einfach nicht zurückkomme", meint der Marken-Inhaber und fügt hinzu: "Ich habe mir heute Nacht einen Gedanken dazu aufgeschrieben: Wenn ich darüber nachdenke, was mich erwartet, macht es mich betroffen, dass das Nichts weder dunkel noch hell ist – es ist das Nichts." Wie er weiter ausführt, stelle das "Nichts" in diesem Fall den Tod dar. Anders, als so mancher, stelle sich Wolfgang den Tod nicht als "Eintritt in eine paradiesische Parallelwelt" vor, sondern viel mehr als Eintritt ins Nichts. Diese Gedanken habe er mit fortschreitendem Alter öfter. Er scheint das jedoch mehr als Akzeptanz des Älterwerdens zu betrachten. "Ich glaube auch, dass ich mit 80 endlich bereit bin, erwachsen zu werden. Das Erwachsenwerden habe ich lange verdrängt", gibt der 80-Jährige zu. Über sein Ableben nachzudenken, verbiete sich der einstige Germany's Next Topmodel-Juror aber. Viel mehr konzentriere er sich auf das, was er hat: "Meine lebendige Kreativität und meine Enkelkinder zum Beispiel.

Seinen runden Geburtstag feiert Wolfgang in kleinem Kreis mit seiner Familie und den Liebsten. Geschenke möchte er keine, einen Wunsch hat der TV-Star aber dennoch. "Ich wünsche mir, wenn überhaupt etwas, das ich nicht bekommen werde – dass sich alle gut verstehen. Mein Ur-Wunsch war immer, dass wir unser Leben als Patchwork-Familie irgendwie gut hinbekommen. [...] Mit 80 habe ich ein Recht auf Harmonie", verrät er, doch an der Umsetzung scheint er zu zweifeln: "Das gelingt einzeln miteinander, aber selten mit allen zusammen."

Anzeige Anzeige

ActionPress / Thomas Bartilla / Future Image Designer Wolfgang Joop, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Wolfgang Joop, 2005 in New York City

Anzeige Anzeige