Verwirrt beim GNTM-Finale? Fans sorgen sich um Wolfgang Joop

Beim gestrigen Finale von Germany's Next Topmodel wurden mit Jermaine Kokoú Kothé und Lea Oude erstmals zwei Kandidaten zu den Gewinnern gekürt. Während der Live-Aufzeichnung kam es auch wieder zu skurrilen Momenten. Dazu zählt vor allem der Besuch von Modeschöpfer Wolfgang Joop (79). Dessen Interview mit Heidi Klum (51) alarmiert nun die Fans im Netz. "Wie kann man Wolfgang Joop so ins Live-TV schicken? Der wirkt superverwirrt und nicht ganz da. Wäre besser gewesen, wenn er zu Hause geblieben wäre, sehr schade." oder "Ich schätze Wolfgang Joop sehr, aber er tut sich keinen Gefallen mit dem Auftritt" sind nur einige der besorgten Kommentare auf X.

Jedoch ist der 79-Jährige nicht der einzige Gast des vergangenen Abends, der mit seinem Auftritt von sich reden macht. Bevor unter anderem auch Ex-Kicker Bastian Schweinsteiger (39) auf der Couch von Heidi Klum Platz nahm, hatte Superstar Sabrina Carpenter (25) dem Publikum ordentlich eingeheizt. Im anschließenden Interview mit der Moderatorin wirkte diese jedoch sichtlich verwirrt – wohl auch wegen ihres offenbar ausgefallenen Übersetzers. Von dem unangenehmen Moment im Live-TV bekamen schnell auch die Zuschauer Wind. "Oh meine Güte, die Arme ist so verwirrt" oder auch "Sabrina, ich werde dich da rausholen", schrieben daraufhin einige Fans in den sozialen Medien.

Trotz aller Patzer und denkwürdiger Augenblicke des vergangenen Finales werden vor allem zwei Menschen den Abend besonders positiv in Erinnerung behalten: die strahlenden Gewinner Jermaine und Lea. Auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Aufzeichnung, auf der auch Promiflash anwesend war, zeigte sich Letztere noch immer baff über ihren Sieg: "Für einen kurzen Moment, wenn Familie und Freunde ankommen und kreischen: 'Du hast gewonnen!', dann kommen schon Glücksgefühle hoch und man denkt: 'Ja! Ja!'. Aber dann stand ich da und dachte nur so: 'Hä, nee, hab ich nicht.'"

