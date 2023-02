Kein Mitspracherecht? Wolfgang Joop wettert gegen Heidi Klum

Wolfgang Joop (78) packt aus! Der Designer hatte 2014 und 2015 an der Seite von Heidi Klum (49) und Thomas Hayo in der Jury von Germany's next Topmodel gesessen. Auch in späteren Staffeln kehrte der Modeschöpfer für Gastauftritte zurück. Und nicht nur das! Er ist auch privat mit seit Jahren mit der TV-Bekanntheit befreundet. Nun offenbarte Wolfgang, dass die Juroren in der Modelshow eigentlich kein Mitspracherecht hätten.

Der 78-Jährige sprach mit Spiegel über seine Zeit in der Sendung. Wolfgang behauptete, dass die Entscheidungen ganz allein bei der Model-Mama lägen: "Das macht Heidi. Da kann keiner helfen." Auch im großen Finale dürfen die anderen Juroren nicht mitentscheiden: "Beim Finale war Heidi allein in der Garderobe und brütete. Das war, als würde der Papst gewählt."

Die Show war in den vergangenen Jahren immer mehr in die Kritik geraten. Offenbar vertritt auch der Zweifachpapa die Meinung, dass der Wettbewerb nicht mehr zeitgemäß sei. "Mädchen nach ihrem Äußeren zu bewerten hat etwas Zweifelhaftes - es hätte mich nicht überrascht, wenn das Format abgesetzt worden wäre", stellte er fest.

Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Wolfgang Joop beim GNTM-Finale 2014

Getty Images Wolfgang Joop im Januar 2020

Getty Images Wolfgang Joop bei der Berlin Fashion Week 2020

