Sorge um Wolfgang Joop: Jetzt meldet sich sein Lebenspartner

Beim großen Finale von "Germany's Next Topmodel" durften Gäste aus der Modewelt natürlich nicht fehlen. Einer sorgte allerdings nicht wegen eines supercoolen Outfits für Aufsehen: Wolfgang Joop (79) wirkte im Gespräch mit Moderatorin Heidi Klum (51) ziemlich verwirrt und suchte öfter nach Worten. Das merkten auch die Fans der Show und stürmten sogleich ins Netz, um ihren Sorgen Luft zu machen. All die Aufregung sei allerdings total unbegründet, meint Wolfgangs Lebensgefährte Edwin Lemberg gegenüber RTL. "Es ist alles gut. Es besteht kein Grund zur Sorge", versichert er im Interview.

Wolfgang ist schon seit vielen Jahren ein beständiger Teil der Show, saß 2014 und 2015 sogar an der Seite von Thomas Hayo in der Jury. In diesem Jahr war er allerdings bis zum Finale gar nicht zu sehen. Das sprach Heidi auch an und fragte, ob er denn sauer auf sie gewesen sei. Immerhin waren zum ersten Mal Männer unter den Kandidaten und er durfte sie nicht einkleiden. "Ich weiß nicht. Eigentlich hab ich sie dir ja damals vorgeschlagen", antwortete der Designer und lachte hüstelnd. Danach stammelte er ein wenig herum, bildete keine richtigen Sätze. Wie Edwin nun klarstellt, lag das aber nur an der Aufregung. "Er war nervös und hatte zu wenig gegessen. Er war einfach unterzuckert und zittrig", erklärt er.

Für das diesjährige Finale stellte Wolfgang Outfits aus seiner Kollektion zur Verfügung. Die Models liefen mit den eleganten Looks über die Bühne, während das aufsteigende Pop-Sternchen Sabrina Carpenter (25) ihren Song "Espresso" live performte. Danach durfte Wolfgang dann doch zu jedem Model ein Urteil abgeben. Über die beiden Gewinner Jermaine Kokoú Kothé und Lea Oude meinte er: "Jermaine hat so ein schönes Gesicht, so elegant", und "Lea hat wundervolle lange Beine. Einfach perfekt."

Getty Images Heidi Klum und Wolfgang Joop, November 2015

Getty Images Wolfgang Joop im Januar 2020

