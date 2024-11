Einige Promi-Freunde von P. Diddy fürchten Zeugenaussagen

P. Diddy (55) sitzt derzeit im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, während er auf seinen Prozess wegen Menschenhandels und Erpressung wartet. Die Vorwürfe bestreitet er weiterhin. Seit seiner Verhaftung im September herrscht merkwürdige Stille in der Promi-Welt. Laut dem PR-Experten Eric Schiffer, zitiert im Mirror, haben prominente Freunde von P. Diddy Angst, in den Fall verwickelt zu werden. Sie fürchten, als Zeugen vor Gericht aussagen zu müssen, was sich negativ auf sie auswirken könnte.

Der Rapper, der für seine ausschweifenden Partys voller Prominenter berühmt war, wird nun beschuldigt, organisierte Sexpartys in den frühen 2000er-Jahren veranstaltet zu haben. Diese Partys sollen mehrtägige Veranstaltungen gewesen sein, die unter dem Verdacht stehen, illegale Aktivitäten beinhaltet zu haben. Diddy wurde bereits zweimal die Kaution verweigert, da er als Gefahr für die Gemeinschaft und als eine mögliche Bedrohung für die Justiz und Zeugen eingeschätzt wird. Seine Anwälte haben nun einen weiteren Antrag gestellt, um seine Freilassung vor dem Prozess im Mai zu erwirken.

Trotz seines Aufenthalts in dieser als überfüllt und problematisch geltenden Einrichtung feierte Diddy kürzlich seinen Geburtstag hinter Gittern. Seine Kinder – Quincy, Justin, Christian, Chance, D'Lila, Jessie und die kleine Love – zeigten ihre Unterstützung, indem sie ihm über einen Videoanruf eine herzliche Geburtstagsüberraschung bereiteten. Besonders berührend war der Moment, als seine jüngste Tochter Love das Geburtstagslied anstimmte. Justin teilte diesen intimen Moment in einem Instagram-Post und hinterließ die Worte: "Happy Birthday Pops, we love you!". Trotz der schwierigen Zeiten findet P. Diddy offensichtlich Trost in der Liebe und Unterstützung seiner Familie.

Getty Images Nick Cannon und Sean "Diddy" Combs während eines "City of Hope"-Events 2010

Instagram / diddy P. Diddy und seine Tochter Love

