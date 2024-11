Fans in Sorge: Ariana Grande wirkt dünner als je zuvor

Ariana Grande (31) bereitete ihren Fans in den vergangenen Wochen Sorgen. Während ihrer Promo-Termine für den neuen Film "Wicked" wirkte die Schauspielerin auf dem roten Teppich in den Augen ihrer Fans oft besorgniserregend zart. So auch bei der Premiere in Mexiko, die erst wenige Tage her ist. Während Ariana in einem aufwendigen weißen Kleid mit tiefem Ausschnitt posierte, konzentrierten sich die Fans vor allem auf Arianas Figur. Die Frage, die sich ihre Follower dabei stellten: Geht es der Glinda-Darstellerin gut? "Bin nur ich das oder ist Ariana Grande besonders dünn? Aber nicht auf die gesunde Art", fragte sich ein User auf X. Ein weiterer schrieb: "Sie ist ja nur noch Haut und Knochen!"

Andere User machten sich aber auch Gedanken, welche Botschaft Ariana mit ihrem Gewichtsverlust nach außen vermitteln könnte. "Ariana Grande wurde für eine Rolle gecastet, zu der viele kleine Mädchen aufsehen werden, während sie offensichtlich nicht gesund ist. Ich kann ihr Brustbein sehen! Das ist kein gesunder Körper, der in irgendeiner Form beworben werden sollte", schimpfte ein Nutzer im Netz. Während die eine Seite Arianas Äußeres kritisch betrachtet, nimmt die andere sie in Schutz. So betonten manche Fans, dass es der 31-Jährigen sicher gut gehe: "Wenn man einfach mal im Internet sucht, wird man herausfinden, dass ein sichtbares Brustbein für eine schmale Frau normal ist. Ariana repräsentiert eine Körperform, die viele andere gesunde Frauen und Mädchen haben."

Das ist nicht das erste Mal, dass Fans wegen Arianas Gewicht diskutieren. In der Vergangenheit kam das Thema immer wieder auf. 2023 bezog sie dazu Stellung. "Ich denke, wir sollten sanfter sein und uns nicht so leicht mit Kommentaren über den Körper von Menschen abfinden, egal worum es geht – auch wenn man denkt, es ist etwas Positives", betonte die "7 rings"-Interpretin in einem TikTok-Video. Zurückhaltung sei angebracht, insbesondere da man nie wissen könne, ob die betreffenden Personen möglicherweise schwierige Zeiten durchmachen. Sie werde ständig mit ihrem früheren Körperbild verglichen – einer Phase, in der es ihr nicht besonders gut ging und sie ungesund lebte.

